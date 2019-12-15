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15 декабря • обновлено в 09:55
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Радикальный тюнинг ЛуАЗ: теперь он точно подходит для наших дорог

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ЛуАЗ-969 сам по себе является тем автомобилем, который хорошо справляется с бездорожьем. Однако одному из владельцев такой машины оказалось мало стоковых возможностей "Волыни".

Иначе как можно объяснить тот факт, что он превратил внедорожник в гусеничный вездеход? Да, именно такой ЛуАЗ OBOZREVATEL обнаружил на просторах Интернета!

ЛуАЗ на гусеницах

ЛуАЗ на гусеницах

Avito

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Переделанный ЛуАЗ сразу же бросается в глаза, но что интересно – его доработку нельзя назвать особо сложной. Все обошлось без каких-либо конструктивных изменений в шасси: гусеничный модуль просто крепится к стандартным узлам автомобиля. При этом сам гусеничный механизм сделан из подручных средств.

ЛуАЗ на гусеницах

ЛуАЗ на гусеницах

Avito

В качестве ведущей звезды выступает обычный штампованный диск с наваренными зубьями, который, в свою очередь, держится на штатном колесе внедорожника. Посреди авто установлен направляющий каток.

ЛуАЗ на гусеницах

ЛуАЗ на гусеницах

Avito

Сама гусеничная лента изготовлена из "модифицированных" ремней от комбайна, тогда как траки сделаны из обычного алюминиевого профиля.

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ЛуАЗ на гусеницах

ЛуАЗ на гусеницах

Avito

На передней оси расположены дополнительные грунтозацепы – их основой также являются обычные автомобильные диски. По идее, они обеспечивают лучшую проходимость и управляемость на офф-роуде.

ЛуАЗ на гусеницах

ЛуАЗ на гусеницах

Avito

ЛуАЗ на гусеницах

ЛуАЗ на гусеницах

Avito

ЛуАЗ на гусеницах

ЛуАЗ на гусеницах

Avito

Как видим, доработка действительно интересная, и за счет своей простоты конструкции и установки, ее можно было бы выпускать серийно и продавать для других авто. Но, к сожалению, неизвестно, насколько довесок эффективен в реальности.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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Автор
Валентин Петров
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