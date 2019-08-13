Пьяные на дорогах Украины: озвучена устрашающая статистика

Патрульные полицейские в течение прошлой недели, 5 – 11 августа, составили более 1200 административных протоколов за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины. "За период 5 – 11 августа 2019 года: 45 007 вызовов обработано в течение недели; 599 человек задержаны в качестве подозреваемых в совершении правонарушений; 1208 админпротоколов составлено за управление транспортными средствами в состоянии опьянения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в то же время патрульные вынесли 36 тыс. 161 постановление, из которых 32 тыс. 711 – за нарушения правил дорожного движения.

ДТП в Украине Иллюстрация

Напомним, за семь месяцев нынешнего года в Киеве произошло более 22 тыс. ДТП, из которых 1,2 – с пострадавшими. Лидером по числу аварий стал Голосеевский район.

По данным пресс-службы Управления патрульной полиции столицы, с января по июль в Голосеевском районе произошло 3 239 ДТП, из которых 157 – с потерпевшими.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 6 месяцев 2019 года патрульные Киева оформили 6083 протоколов на водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения.

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