Пьяная одесситка залезла в автосалон, чтобы покататься на элитном авто

Пьяная одесситка разбила стекло автосалона, чтобы покататься на элитном автомобиле, который был выставлен на продажу.

Инцидент произошел в ночь на 12 декабря на улице Атамана Головатого в Одессе, сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

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Женщина разбила витрину автосалона в Одессе Патрульная полиция Одесской области

"Приехав на место происшествия, где уже находились работники охраны, патрульные обнаружили разбитое стекло, а в середине автосалона – нетрезвую женщину, которая разбила витрину кирпичом", – рассказали патрульные.

Она пояснила, что хотела попасть в салон, выбрать элитный автомобиль и проехаться по улицам города.

Женщину задержали и доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств дела.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пьяный подросток покусал одесских полицейских, которые пытались его задержать.

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