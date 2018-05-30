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Проглотить и задохнуться: Porsche отзывает опасные детские авто

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Немецкий производитель Porsche отзовет 1700 деревянных игрушечных машинок серии My First Porsche - Wooden Cars.

Причина - ненадежное крепление колес, из-за чего ребенок может их проглотить и задохнуться, сообщает Avtoblog.ua.

Под отзыв попали выкрашенные в синий цвет машинки с желтовато-коричневыми колесами. Всего было продано 2030 таких игрушек.

Покупателям рекомендуют немедленно прекратить их использование, связаться с местным дилером Porsche и получить полный возврат средств за покупку.

My First Porsche - Wooden Cars

Motor

Машинки Porsche, длиной 101,6 миллиметра и высотой 38,5 миллиметров, были реализованы в период с апреля 2015 по март 2018 года. Цена каждой составляет 25 долларов.

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Тема
Автоприколы
Объекты
АвтомобильавтоPorsche
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