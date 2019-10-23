Права в смартфоне и номера через интернет: в Украине придумали громкие новшества для водителей

Кабинет министров Украины 23 октября принял постановление о введении электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков по итогам заседания правительства. Он отметил, что также был поддержан проект закона о внедрении виртуальных номерных знаков.

"Мы предлагаем по желанию гражданина и с помощью соответствующего мобильного приложения "Дія", который заработает уже в декабре этого года, генерировать электронные права и техпаспорт. Такие электронные документы будут иметь равнозначную юридическую силу и так же идентифицировать гражданина", - сказал он.

Водитель за рулем 24 канал

По словам Авакова, полиция должна привлекать к ответственности не за отсутствия при себе прав или техпаспорта, а за отсутствие законных оснований для вождения.

Он добавил, что проект разработан для реализации задачи президента Украины Владимира Зеленского о введении государства в смартфоне.

Глава МВД объяснил, что при регистрации транспортного средства человек будет получать свидетельство о его регистрации с выбранным номерным знаком, заказывать номера на авто можно будет через интернет у любого производителя.

"После сможет заказывать у любого производителя нужный номер. Главное требование - соответствие номерного знака госстандарту", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, сдать на водительские права в Украине станет гораздо проще благодаря новым правилам.

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