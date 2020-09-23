Поломка механической КПП: что водители делают не так и к чему это приводит

У каждого автомобиля и его технического узла есть определенный ресурс, на длительность которого рассчитан срок службы каждого компонента. Коробка переключения передач – часть авто, которая подвержена повышенному износу. В большей степени это касается механической КПП и сцепления.

АвтоОбоз разбирался, какие поломки наиболее часто встречаются в МКПП, почему так происходит и в каких случаях коробка передач и ее элементы выходят из строя по вине автомобилиста.

Механическая коробка по понятным причинам сильнее подвержена износу в сравнении с другими КПП. Водитель самостоятельно контролирует процесс переключения, всякий раз подбирая необходимые обороты для смены передачи. В зависимости от этого получаются разные результаты: вялое или динамичное ускорение, уровень вибрации и шума, влияние на расход топлива. Другими словами, работать руками (и не только) приходится много. С этим и связаны основные причины поломок МКПП.

В сравнении с другими видами КПП механическая трансмиссия является довольно надежным узлом. В ней не так мало деталей, но конструкция давно проверена и работает по понятным правилам механики. Как всегда, надежность довольно простого агрегата зависит от характера эксплуатации. На что стоит обратить внимание и чего не нужно делать, чтобы сохранить механическую коробку в рабочем состоянии?

Неправильное обращение со сцеплением

Неправильная работа со сцеплением – очень распространенная причина его поломки. Интересно, что автомобиль, скорее всего, не сразу даст понять, что характер его эксплуатации нарушен и не соответствует нормальным условиям. Вариантов "издевательств" над машиной масса.

В первую очередь, речь идет о сцеплении, которое не выжимают до конца. В этом случае износу подлежат синхронизаторы, поршень главного цилиндра и вообще механизм сцепления в сборе. Как правило, сцепление выжимают не до конца во время спешки, когда водитель торопится переключать передачи и невнимательно относится к работе механизмов. Несколько раз такой алгоритм "проскочит", но подобное взаимодействие с агрегатами обязательно приведет к поломке.

С другой стороны, чрезмерное давление на педаль сцепления – а точнее, неуместная задержка сцепления – также не приведет ни к чему хорошему. Некоторые оставляют педаль выжатой даже после переключения передачи или двигаются накатом "на сцеплении". Слегка прижатая педаль приводит к проскальзыванию сцепления. Это распространенное явление для неопытных водителей. Результат – дорогостоящая замена диска сцепления и подшипника.

Неверно подобранные обороты

Переключение передач на "неправильных" оборотах – очередная причина недолговечной работы механической коробки. Не стоит переключаться на повышенные передачи для движения на низких скоростях при недостаточно высоких оборотах. Двигатель необходимо раскрутить. По большому счету, езда в таком режиме приведет к предсказуемому износу деталей без драматичных неожиданностей. Просто все узлы КПП, включая сцепление (по традиции страдает диск), сократят срок службы в несколько раз.

Превышение массы буксируемого груза

Распространенный сценарий использования автомобиля – перевозка различных грузов. Это касается не только личного транспорта, но и коммерческой техники. При этом речь идет в большей степени не о багажнике, который трудно перегрузить из-за ограниченного пространства (разумеется, если вы не перевозите чугун). Буксирование груза – распространенная, но довольно специфическая ситуация, к которой необходимо осознанно подготовиться.

Каждая модель авто в определенной модификации с конкретным двигателем и КПП имеет максимально допустимый вес буксируемого груза. Эту цифру можно получить из документации к транспортному средству. Также можно обратиться непосредственно к автопроизводителю или дилеру, осуществляющему реализацию автомобилей конкретного бренда. В конце концов, можно поискать необходимую информацию в интернете. Все средства хороши, если вы всерьез планируете продлить срок службы своей машины и всех ее агрегатов.

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