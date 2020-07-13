Немецкая полиция довольно жестко реагирует на неправильную парковку. Причем наказывают в таких случаях всех без исключений – даже владельцев очень дорогих авто.

Так, недавно во Франкфурте полиция забрала на штрафстоянку Lamborghini Huracan Evo Spyder за то, что он был припаркован на месте для электромобилей и, таким образом, блокировал зарядку для электрокаров. Соответствующее фото нарушителя местная полиция опубликовала в своем Twitter.

Полиция забрала Lamborghini за парковку на месте для электрокаров

Правоохранитель был в курсе того, что Ламборгини оснащен двигателем внутреннего сгорания (а не электромотором) и вызвал эвакуатор разу же после того, как заметил нарушение (в Германии категорически запрещено парковаться обычным авто на местах, специально отведенным электрокарам). Прибывший на место эвакуатор довольно быстро погрузил Lamborghini и увез его на площадку машин, изъятых у "героев парковки".

Остается неясным лишь одно – припарковал ли автомобилист свой Huracan в неположенном месте по ошибке, или же сделал это специально. Впрочем, штрафа ему в любом случае не избежать.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Луцке героя парковки на Mercredes наказали фекалиями.