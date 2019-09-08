Под Запорожьем произошло жуткое ДТП с 4 жертвами: фото с места

В ночь на 8 сентября, в Мелитопольском районе Запорожской области случилось ДТП, в результате которого погибло четыре человека, еще четыре – с телесными повреждениями госпитализированы в больницу.

Авария на 403 километре автодороги "Харьков-Симферополь" произошла из-за водителя автомобиля "Fiat Doblo", который выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2104", который двигался во встречном направлении. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции в Запорожской области.

В результате аварии водитель автомобиля "ВАЗ", житель Мелитопольского района 1983 года рождения, и его две пассажирки, жительница Мелитопольского района, 1953 года рождения, и гражданка Турции 1963 года, скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля "Fiat", военнослужащий 1984 года рождения, был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

Четыре пассажира автомобиля "ВАЗ" – двое малолетних детей, жители Мелитопольского района 2010 и 2011 годов рождения, и двое граждан Турции, женщины 1972 и 1982 рождения, госпитализированы в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Под Запорожьем произошло жуткое ДТП с 4 жертвами zp.npu.gov.ua

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Под Запорожьем произошло жуткое ДТП с 4 жертвами zp.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Львовщине внедорожник сбил пешеходов и велосипедиста. Пешеходы, среди которых – 10-летняя девочка, получили телесные повреждения, они госпитализированы.

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