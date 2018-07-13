По цене внедорожника: в США показали летающий электромобиль

В Калифорнии презентовали летающий автомобиль, для управления которым не требуется лицензия пилота.

Машина представляет собой одноместную кабину, установленную на двух крыльях. На каждом из них находятся по четыре пропеллера, пишет BBC.

“Мультикоптер BlackFly разработала компания Opener. Сначала устройство было протестировано в Канаде. Власти страны одобрили его использование. Управлять BlackFly в США можно будет без лицензии пилота”, – говорится в сообщении компании.

Летательный аппарат работает на электрическом двигателе. BlackFly с полным зарядом аккумулятора может пролететь до 40 км (25 миль) со скоростью 62 км/час.

Производители заявили, что аппарат поступит в продажу уже в 2019 году и будет стоить, как современный внедорожник. Но первые модели будут значительно дороже.

Как писал OBOZREVATEL, в Европе начали разрабатывать правила для летающих авто. Программа создания транспортной системы для подобных аппаратов (personal aerial vehicle — PAV) носит название MyCopter.