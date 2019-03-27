"Парковщики" в ярких жилетах устроили охоту на водителей в Украине: что известно

Несмотря на то, что Украина полностью отказалась от парковщиков и штрафов наличными, мошенники до сих пор собирают с водителей деньги за парковку.

То, как обстоят дела в этой сфере, показали журналисты программы расследований "Радар" на телеканале NEWSONE. Они пояснили, что, по закону, никто не имеет права требовать деньги за паркоместо в любой точке Украины, а если это происходит, водитель имеет полное право вызвать полицию.

По их данным, каждый месяц в карманах киевских "парковочных баронов" оседают 1,5 млн грн.

"Цензор.НЕТ"

Увидеть парковщиков в ярких жилетах, которые собирают с водителей наличку, чаще всего можно в областных центрах, куда информационно еще не докатилась реформа.

Журналисты в одном из регионов подловили таких "парковщиков" и вызвали полицию. Правда, прибывшие на вызов копы не увидели в действиях парковщиков состава преступления.

"Тяжело доказать, потому что человек не требует деньги, водитель сам добровольно отдает… Если вы поставили машину и вам говорят: "Или 20 гривен, или уезжайте" — тут есть состав преступления", — объяснил сотрудник полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2018 года в Украине заработали новые правила парковки. Было узаконено разрешение полиции эвакуировать автомобили, препятствующие движению транспорта.

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