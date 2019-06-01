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Ответят за водителей: МВД приготовило автошколам "сюрприз"

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В Министерстве внутренних дел Украины предлагают ввести персональную ответственность инструкторов автошкол за обучение и подготовку водителей.

О готовящихся новшествах в эфире ObozTV рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

"Мы дорабатываем наши ведомственные указы и готовим такой "приятный сюрприз" автошколам – если больше определенного процента учеников показывают плохой уровень подготовки (очевидно, не сдают экзамен. – Ред.), инструктора несут за это персональную ответственность", – сообщил Криклий.

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По его словам, эта практика уже прижилась в некоторых прогрессивных странах.

"Сейчас в автошколах коллективная безответственность. Они "комиссией" принимают экзамены по теории – якобы комиссией, понятно, что там никакой комиссии нет. Точно такой же "комиссией" принимают практические экзамены. В подавляющем большинстве школ это бутафория. Такую ситуацию нужно менять. Должна быть персональная ответственность", – подчеркнул чиновник.

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Он добавил, что в будущем в МВД собираются кардинально видоизменить процесс подготовки водителей. В частности, инструкторы смогут обучать новичков самостоятельно и не "привязываться" к автошколам.

"Теории человек сможет самостоятельно научиться и сдать экзамен, а потом пойти к конкретному инструктору, у него получить практические навыки и уже к нам прийти на практический экзамен", – объяснил Криклий.

"Должна быть индивидуальная запись на сдачу экзамена, и индивидуальная ответственность со стороны инструктора, который готовит водителей", – подытожил он.

На инструкторов по вождению возложат ответственность за качество подготовки учеников

На инструкторов по вождению возложат ответственность за качество подготовки учеников

depositphotos.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году в Украине приняли постановление, которое предусматривает видеофиксацию практических экзаменов по вождению. По задумке МВД, нововведение предотвратит коррупцию и поможет водителям-новичкам защитить свои права в случае несогласия с решением экзаменатора.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVАвтоновости Украины
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
Теги
автошколаводительские праваавто
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