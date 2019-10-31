От Suzuki до Tesla: стало известно, на каких машинах ездил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский успел поездить на разных машинах, от Suzuki до Tesla.

Издание "РБК-Styler" сделало подборку всех известных авто, на которых он катался еще со времен, когда был шоуменом в студии "95 Квартал".

Зеленский, авто

Первый автомобиль Зеленского, о котором известно журналистам, Suzuki Grand Vitara. На тот момент шоумен брал авто в кредит, после чего достаточно быстро избавился от машины.

Suzuki Grand Vitara InfoCar.ua

Позже выбор пал на BMW X5 второго поколения. У супруги Зеленского Елены тогда был Merсedes S500 4Matic 2014 года выпуска.

BMW X5 второго поколения InfoCar.ua

Вскоре будущий президент Украины приобрел Range Rover, на котором ездит и сегодня. Объем двигателя – 4,4 литра, стоимость на то время – 4,6 млн гривен, согласно декларации о доходах за 2018 год.

Range Rover rangeroverchauffeurhire.com

На сдачу анализов перед дебатами Зеленский приехал на Mercedes Benz 2003 года выпуска. Народный депутат Владимир Арьев тогда утверждал, что это авто принадлежало олигарху Игорю Коломойскому.

Mercedes Benz 2003 года выпуска Facebook / Volodymyr Ariev

Тем временем, в декларации Владимира Александровича были указаны Range Rover 2016 года и Mercedes Benz 2014 года, стоимость последнего – 1,4 млн гривен.

В этом году президент Украины прокатился за рулем Tesla. А 29 октября Зеленский проехался на Toyota по новой трассе Н-8 Борисполь-Мариуполь, о чем рассказал в Facebook. По данным издания, это авто на донецких номерах не "пробивается" по базе МВД.

Зеленский за рулем Toyota facebook./zelenskiy95

Зеленский за рулем Кадр из видео Tesla

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 октября Зеленский проверил отремонтированный участок трассы Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь. В сети отреагировали на поездку президента.

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