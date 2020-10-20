Новые авто от $4000: топ самых дешевых машин, которые можно достать за границей

В Украине наибольшим спросом пользуются дешевые автомобили. Но по-настоящему доступных машин на нашем рынке нет. При этом мировые производители предлагают модели от $4000 в других странах. Мы тоже хотим!

Самое дешевое новое авто в Украине – Lada Granta, что довольно странно. За машину просят от 189 тыс. грн, или около $6700. Интересно, что на мировом рынке существуют намного более интересные автомобили, которые еще и дешевле. АвтоОбоз нашел самые интересные модели, которые не продаются в Украине, но очень нужны нашим автомобилистам.

Renault Kwid

Компактный кроссовер Renault Kwid появился в 2015 году как заявка французского автопроизводителя на абсолютное лидерство в сегменте ультрабюджетных автомобилей. В 2019 году автомобиль претерпел глубокую модернизацию, после которой выглядит еще брутальнее. Правда, звание кроссовера – чистый маркетинг, фактически это просто пятидверный хэтчбек. Но он стоит всего $4000.

Автомобиль А-класса компактнее, чем хорошо знакомый нам Renault Sandero (длина менее 4 м) и дешевле более чем в два раза. При этом в салоне все так же могут разместиться пятеро взрослых, а выглядит Kwid совсем не хуже. Разве что парковаться на узких улочках благодаря небольшим размерам будет удобнее.

Покупатели могут выбрать между двигателями объемом 0,8 л (54 л.с., 72 Нм крутящего момента) или 1 л (68 л.с. и 91 Нм). Доступны механическая и автоматическая КПП. Самый дешевый Renault оснащен мультимедийной системой с 8-дюймовым монитором и поддержкой Apple CarPlay с Android Auto. Для самых требовательных покупателей существует более стильная модификация Climber, которая отличается оранжевыми декоративными акцентами на кузове и в салоне.

BAIC Changhe EV2

Китайцы точно знают толк в доступных автомобилях. Рост населения и необходимость как можно быстрее пересадить людей на личный транспорт создали идеальные условия для разработки откровенно бюджетных транспортных средств. Украинцы тоже любят ездить на своих машинах. А еще у нас популярны электромобили и никто вроде не имеет ничего против китайских авто. Улавливаете мысль?

BAIC Changhe EV2 – коммерческий электромобиль. К таким машинам сектор мелкого и среднего бизнеса в Украине в последнее время проявляет интерес. Конечно, этот автомобиль не выглядит новым – это лицензионная копия Suzuki Wagon R первого поколения, который сняли с производства 22 года назад. Но и ЗАЗ "Таврия" и "Славута" в общей сложности без серьезных конструктивных изменений находились в производстве до 2011 года – и никого это не смущало. Поэтому украинцы готовы к несколько устаревшим транспортным средствам, если за них просят привлекательную цену.

За Changhe EV2 в Китае просят около $5000. В базовой комплектации бюджетный электрокар оснащен батарейным блоком емкостью 8 кВтч. За доплату доступна батарея на 10 кВтч, в этом случае запас хода составляет приблизительно 100 км.

Suzuki S-Presso

Этот малыш был создан специально для соперничества с Renault Kwid, о котором мы говорили ранее. Что еще объединяет его с французским компактом? Японская модель также не продается в Украине.

Новинку выполнили в довольно брутальном стиле, благодаря которому автомобиль даже немного напоминает знаменитый Suzuki Jimny. Но на бездорожье лучше не выезжать – здесь только передний привод и довольно маленькие колеса. Но цена – около $5200.

Компактный кроссовер оснащен 1-литровым мотором мощностью 68 л.с. и 90 Нм крутящего момента. Можно выбрать 5-ступенчатую механическую КПП или автоматическую коробку.

Центром интерьера служит необычное круглое оформление спидометра и монитора мультимедиа. При этом, как и у главного соперника, присутствует поддержка Apple CarPlay и Andriod Auto, а салон получился довольно просторным.

Renault Triber

Сколько можно заплатить за практичный и вместительный кроссовер с приятным дизайном? $8000 – довольно серьезная сумма, но это все равно меньше, чем просят в Украине за тот же Sandero! При этом Renault Triber предлагает три ряда кресел (в сумме – 7 посадочных мест), стильный дизайн и компактный кузов.

Triber построен на удлиненной платформе Kwid, но все равно в длину не превышает 4 м. Как в таком случае инженерам удалось разместить в салоне 7 кресел – загадка. Правда, объем багажника равен всего 84 л. Но если сложить третий ряд кресел, грузовое пространство увеличится до 625 л.

Среди оборудования – 8-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, четыре подушки безопасности, камера заднего вида, парктроник и ABS. Двигатель объемом 1 л выдает 71 л.с. и 96 Нм крутящего момента.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых дешевых новых автомобилях украинского рынка.