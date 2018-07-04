"Башляют по 200 грн "на лапу": в сети разгорелся спор из-за ремонта трассы в Украине

На трассе "Киев - Одесса" некоторые недавно отремонтированные участки асфальта буквально "пошли волнами".

Водители жалуются, что ездить там небезопасно, написал на своей странице в Facebook блогер Сергей Наумович.

"Эти участки, что на фото (в районе Краснополок, Умани и т.д.), были отремонтированы год-два-три назад, а уже уничтожены фурами. Ночью, а особенно во время сумерек, по правой полосе двигаться опасно. Машину уводит в сторону, приходится крепко держать руль, а перепады изгибов достигают где-то 20-30 см. Грузовики зачастую движутся по левой полосе, поскольку правую они уже изуродовали", ― написал он.

facebook.com/sergonaumovich

facebook.com/sergonaumovich

Вероятными причинами такой недолговечности реконструкций Наумович считает транспортный "перегруз" и коррупцию.

facebook.com/sergonaumovich

facebook.com/sergonaumovich

"Весь грузовой транспорт — обратите внимание — останавливается на постах. Водители продолжают "башлять" по 200 грн "на лапу" людям в погонах. Ремонт дорог — это для налогоплательщиков очень дорого, это миллиарды гривен, но их уничтожают за 200 грн "с рыла", ― высказался блогер.

Его точку зрению в комментариях поддержали и другие водители.

"Перегруженная фура ― это воровство бюджета", ― написал Александр Баккалинский.

facebook.com/sergonaumovich

"Доля правды есть. Не одно ТУ (техническое условие. ― Ред.) нормально не перенесёт фуры с минимум двойным перегрузом. Там масса по осени начинает ездить буряковозов с наваренными бортами", ― отметил Дмитрий Иванов.

facebook.com/sergonaumovich

Другие комментаторы уверены, что виноват не только "перегруз", а и некачественное дорожное покрытие.

"Все дело в технологии, согласно которому делаются трассы. Нет многослойной подушки, нет железобетонного армирования верхнего слоя и т.д.", ― написал Виктор Позументщиков.

facebook.com/sergonaumovich

facebook.com/sergonaumovich

Как писал OBOZREVATEL, в 2018 году премьер-министр Украины анонсировал начало решения "дорожных проблем" Украины. Речь идет о контроле за их перегруженностью и выделении рекордной суммы на ремонт.