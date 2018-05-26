Новые правила по евроавто: во сколько обойдется машина

В очередном законопроекте о правилах ввоза евроавто в Украину под названием “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно либерализации условий ввоза на территорию Украины подержанных автомобилей)” произведены измененные расчеты.

Так, авторы документа, пишет "КП в Украине", предлагают следующие цифры:

- 10% ввозной пошлины - 400 евро;

- 0,267 евро за 1 куб. см акцизного налога - 534 евро;

- 20 % НДС - 986 евро;

Стоимость после растаможивания - 5 920 евро (вдвое меньше, чем сейчас).

Кроме того, как предусматривает законопроект, во время первой регистрации также будет нужно оплатить сбор на общеобязательное государственное пенсионное страхование от 3 к 5% в зависимости от стоимости авто.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее председатель "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич заявил, что общественная организация ведет диалог с властями касательно решения проблемы автомобилей с европейской регистрацией, однако некоторые государственные инстанции затягивают принятие соответствующего законопроекта.