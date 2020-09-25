Новые электромобили в Украине: какие можно купить и сколько стоят

В Украине электромобили продолжают завоевывать позиции. Во многом этому способствует лояльное законодательство, которое освобождает такие транспортные средства от акциза.

По этой причине популярностью пользуются б/у электрокары, ввезенные из других стран. Нередко их цена сравнима с бензиновыми и дизельными аналогами. Но покупателей в Украине привлекает надежность, низкая стоимость обслуживания и дешевое "топливо" (только в случае использования медленной зарядки). Но что предлагают дилеры на рынке новых авто, выяснял OBOZREVATEL.

К сожалению, бюджетных электрокаров в новом состоянии в Украине официально не продают. Самый доступный вариант обойдется почти в $24 000. С другой стороны, это привлекательная сумма, если вы решили отказаться от двигателя внутреннего сгорания. В случае, когда вы много ездите и не используете мощные зарядные терминалы высокой мощности, которые позволяют в короткие сроки восполнить запас хода (но дорого стоят), новый электромобиль окажется дешевле в эксплуатации в сравнении с традиционным ДВС.

JAC IEV7S

Предсказуемо наиболее доступным электромобилем в Украине оказалась китайская модель. Компактный JAC IEV7S выглядит аккуратно и современно, но совсем не кажется дорогой машиной. Собственно, базовая цена составляет 675 000 грн – почти $24 000, что в мире электромоторов нельзя назвать крупной суммой.

JAC IEV7S. Фото: JAC

Силовая установка предлагает мощность 115 л.с. Батарейный блок емкостью 40 кВтч, по заявлению производителя, обеспечивает запас хода на уровне 300 км. Этот показатель приведен в соответствии с сертификатом NEDC, что в реальности означает приблизительно 200 км "живого" пробега.

Hyundai Ioniq Electric

Совсем немного дороже обойдется Hyundai Ioniq Electric, у которого, без сомнений, более известное имя и уважаемый бренд. За модель просят от 689 000 грн ($24 300).

Hyundai Ioniq Electric. Фото: Hyundai

Автомобиль дороже не только из-за известного имени, но и предлагает более мощный мотор – на 120 л.с. и 295 Нм крутящего момента. Литий-ионная батарея емкостью 28 кВтч обеспечивает приблизительно 220 км запаса хода после полной зарядки.

Hyundai Kona Electric

Этот корейский электромобиль – действительно интересное авто, ведь предлагает не только "экологичный" стиль эксплуатации, но и выполнен в наиболее популярном сегодня формате – компактный кроссовер.

Hyundai Kona Electric. Фото: Hyundai

Автомобиль стоит от 1 025 200 грн (около $36 200). В базовой версии автомобиль получил электромотор мощностью 136 л.с. и батарейный блок на 39 кВтч. Этого достаточно для обеспечения запаса хода в 312 км.

Renault Kangoo Z.E.

Французский автопроизводитель на мировом рынке предлагает несколько электрических моделей. Но в Украине доступна, пожалуй, наиболее необычная из них – коммерческий фургон Kangoo Z.E.

Renault Kangoo Z.E. Фото: Renault

За автомобиль просят 1 075 000 грн, что соответствует $38 000. Что покупателям предлагают взамен? Двигатель выдает 60 л.с. Батарея емкостью 22 кВтч отвечает за пробег на уровне 170 км по сертификату NEDC или 125 км в реальных условиях. Не так много, но это очень просторный и практичный электромобиль, который пользуется популярностью в коммерческом секторе.

BMW i3

Здесь начинается премиум. Электрокар BMW i3 – компактный городской автомобиль от уважаемой компании, который выглядит очень необычно. Более того, авторы подошли серьезно к разработке модели и даже применили технологии работы с карбоновым волокном в конструкции кузова – как правило, этим могут похвастать только дорогие суперкары, но не компактные хэтчбеки.

BMW i3. Фото: BMW

Базовая стоимость – 1 400 191 грн ($49 500). Мотор развивает мощность 170 л.с. Производитель заявляет о запасе хода на уровне 335 км от батарейного блока емкостью 42 кВтч.

Audi e-tron

Довольно крупный немецкий кроссовер с электрической силовой установкой не так давно появился на украинском рынке, но уже обзавелся поклонниками. В базовой модификации Audi e-tron стоит 1 898 966 грн ($67 150).

Audi e-tron. Фото: Audi

Пиковая мощность установки равна 360 л.с. (или 408 л.с. в режиме максимальной производительности Boost). Батарея на 95 кВтч отвечает за пробег в 411 км после полной зарядки.

Есть и более стильная модификация модели с динамичным дизайном – Audi e-tron Sportback. Такой электрический кроссовер предлагают минимум за 1 961 471 грн (около $69 400). Характеристики здесь те же, но производитель говорит о 446 км запаса хода.

Audi e-tron Sportback. Фото: Audi

Jaguar I-Pace

Британский электромобиль можно купить в Украине за 2 283 094 грн (приблизительно $80 700). Запас хода составляет 470 км пробега.

Такую цифру обеспечивает батарейный блок емкостью 90 кВтч. Силовая установка выдает мощность 400 л.с. и 696 Нм крутящего момента.

Jaguar I-Pace. Фото: Jaguar

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