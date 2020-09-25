Новые электромобили в Украине: какие можно купить и сколько стоят

Стас Сидилев
Стас Сидилев
Авто
2,3 т.

  • Электромобилей в Украине становится все больше, но официальные дилеры не торопятся расширять предложение

  • Популярность по-прежнему удерживают б/у электрокары, которые завозят из-за рубежа

  • Откровенно доступных машин на 100-процентной электротяге в Украине нет

В Украине можно купить новые электрокары с разным бюджетом

В Украине электромобили продолжают завоевывать позиции. Во многом этому способствует лояльное законодательство, которое освобождает такие транспортные средства от акциза.

По этой причине популярностью пользуются б/у электрокары, ввезенные из других стран. Нередко их цена сравнима с бензиновыми и дизельными аналогами. Но покупателей в Украине привлекает надежность, низкая стоимость обслуживания и дешевое "топливо" (только в случае использования медленной зарядки). Но что предлагают дилеры на рынке новых авто, выяснял OBOZREVATEL.

К сожалению, бюджетных электрокаров в новом состоянии в Украине официально не продают. Самый доступный вариант обойдется почти в $24 000. С другой стороны, это привлекательная сумма, если вы решили отказаться от двигателя внутреннего сгорания. В случае, когда вы много ездите и не используете мощные зарядные терминалы высокой мощности, которые позволяют в короткие сроки восполнить запас хода (но дорого стоят), новый электромобиль окажется дешевле в эксплуатации в сравнении с традиционным ДВС.

JAC IEV7S

Предсказуемо наиболее доступным электромобилем в Украине оказалась китайская модель. Компактный JAC IEV7S выглядит аккуратно и современно, но совсем не кажется дорогой машиной. Собственно, базовая цена составляет 675 000 грн – почти $24 000, что в мире электромоторов нельзя назвать крупной суммой.

JAC IEV7S.

Силовая установка предлагает мощность 115 л.с. Батарейный блок емкостью 40 кВтч, по заявлению производителя, обеспечивает запас хода на уровне 300 км. Этот показатель приведен в соответствии с сертификатом NEDC, что в реальности означает приблизительно 200 км "живого" пробега.

Hyundai Ioniq Electric

Совсем немного дороже обойдется Hyundai Ioniq Electric, у которого, без сомнений, более известное имя и уважаемый бренд. За модель просят от 689 000 грн ($24 300).

Hyundai Ioniq Electric.

Автомобиль дороже не только из-за известного имени, но и предлагает более мощный мотор – на 120 л.с. и 295 Нм крутящего момента. Литий-ионная батарея емкостью 28 кВтч обеспечивает приблизительно 220 км запаса хода после полной зарядки.

Hyundai Kona Electric

Этот корейский электромобиль – действительно интересное авто, ведь предлагает не только "экологичный" стиль эксплуатации, но и выполнен в наиболее популярном сегодня формате – компактный кроссовер.

Hyundai Kona Electric.

Автомобиль стоит от 1 025 200 грн (около $36 200). В базовой версии автомобиль получил электромотор мощностью 136 л.с. и батарейный блок на 39 кВтч. Этого достаточно для обеспечения запаса хода в 312 км.

Renault Kangoo Z.E.

Французский автопроизводитель на мировом рынке предлагает несколько электрических моделей. Но в Украине доступна, пожалуй, наиболее необычная из них – коммерческий фургон Kangoo Z.E.

Renault Kangoo Z.E.

За автомобиль просят 1 075 000 грн, что соответствует $38 000. Что покупателям предлагают взамен? Двигатель выдает 60 л.с. Батарея емкостью 22 кВтч отвечает за пробег на уровне 170 км по сертификату NEDC или 125 км в реальных условиях. Не так много, но это очень просторный и практичный электромобиль, который пользуется популярностью в коммерческом секторе.

BMW i3

Здесь начинается премиум. Электрокар BMW i3 – компактный городской автомобиль от уважаемой компании, который выглядит очень необычно. Более того, авторы подошли серьезно к разработке модели и даже применили технологии работы с карбоновым волокном в конструкции кузова – как правило, этим могут похвастать только дорогие суперкары, но не компактные хэтчбеки.

BMW i3.

Базовая стоимость – 1 400 191 грн ($49 500). Мотор развивает мощность 170 л.с. Производитель заявляет о запасе хода на уровне 335 км от батарейного блока емкостью 42 кВтч.

Audi e-tron

Довольно крупный немецкий кроссовер с электрической силовой установкой не так давно появился на украинском рынке, но уже обзавелся поклонниками. В базовой модификации Audi e-tron стоит 1 898 966 грн ($67 150).

Audi e-tron.

Пиковая мощность установки равна 360 л.с. (или 408 л.с. в режиме максимальной производительности Boost). Батарея на 95 кВтч отвечает за пробег в 411 км после полной зарядки.

Есть и более стильная модификация модели с динамичным дизайном – Audi e-tron Sportback. Такой электрический кроссовер предлагают минимум за 1 961 471 грн (около $69 400). Характеристики здесь те же, но производитель говорит о 446 км запаса хода.

Audi e-tron Sportback.

Jaguar I-Pace

Британский электромобиль можно купить в Украине за 2 283 094 грн (приблизительно $80 700). Запас хода составляет 470 км пробега.

Такую цифру обеспечивает батарейный блок емкостью 90 кВтч. Силовая установка выдает мощность 400 л.с. и 696 Нм крутящего момента.

Jaguar I-Pace.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какую сумму денег необходимо накопить, чтобы купить в Украине самый дешевый новый автомобиль.

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