2500 сил! Знаменитый седан Ford оснастили двигателем от танка

Шведские энтузиасты вот уже как три года воплощают в жизнь очень необычный тюнинг-проект. В легендарный рамный седан Ford Crown Victoria, который известен своей крепкостью и внушительными размерами, решили установить безумно большой и мощный двигатель.

За основу была взята полицейская версия седана, Ford Crown Victoria Police Interceptor, изначально снаряженная 4,6-литровым V8 на 210 л.с. Вместо стокового мотора инженеры запланировали установить 37-литровый мотор Rolls-Royce Griffon от истребителя Spitfire, однако он оказался чрезмерно громоздким, и в итоге выбор пал на двигатель Rolls-Royce Meteor V12 объемом 27 л. Этот агрегат изготавливался в 1941-1964 годах, и в своё время им снаряжались такие британские танки, как Challenger, Avenger и Centurion. Максимальная мощность силовой установки – сумасшедшие 2500 л.с.

Ford с двигателем на 2500 л.с. Фото: motor1.com

Поскольку такой двигатель много весит (800 кг) и потребляет огромное количество топлива, шведам пришлось проделать ряд других доработок. В частности, была усилена ходовая часть (на основе деталей от пикапа Chevrolet C10), переделана система подачи топлива, усовершенствовано охлаждение (смонтирован огромный радиатор) и установлен топливный бак большего объема.

Ford Crown Victoria. Фото: ocs-pl.oktawave.com

Однако, это еще не конец проекта – его творцам теперь предстоит решить вопрос с коробкой передач (стандартная 4АКПП не в состоянии "переваривать" такую мощность) и настроить подвеску, чтобы автомобиль обрел устойчивость на высокой скорости. А последнее для него очень важно: шведы планируют сделать так, чтобы седан смог разгоняться до 304 км/ч. На нём они планируют участвовать в драг-гонках.

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