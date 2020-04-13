Знаменитый Ford 25 лет простоял в упаковке: как он выглядит

Ford Mustang – легендарный автомобиль, который заново вписал имя американского производителя в историю. Одну из таких машин удалось сохранить в новом состоянии на протяжении 25 лет.

Форд Мустанг 1995 года выпуска (четвертое поколение масл-кара) нашли в редкой модификации Ford Mustang SVT Cobra R – таких было только 250 штук. Один из них сохранили в отличном состоянии. Видимо, у владельца изначально был задел на коллекционную ценность машины.

Новый Ford Mustang выставили на продажу спустя 25 лет carakoom.com

Пробег составляет всего 300 км – сущие пустяки для такого редкого автомобиля. Вполне возможно, что 25 лет назад счастливый покупатель преодолел это расстояние от дилера до дома на новой машине, чтобы запереть ее в гараже на четверть века. Теперь Mustang решили продать за 55 000 долларов.

Новый Ford Mustang выставили на продажу спустя 25 лет carakoom.com

Новый Ford Mustang выставили на продажу спустя 25 лет carakoom.com

Состояние автомобиля удалось сохранить благодаря упаковке, которая осталась в некоторых местах, включая полиэтиленовую защиту напольных ковриков в салоне Ford Mustang. Машина буквально кричит о том, что она абсолютно новая!

Новый Ford Mustang выставили на продажу спустя 25 лет carakoom.com

Обратите внимание на белоснежный кузов и комбинированную черно-бежевую отделку интерьера – все дорестайлинговые Mustang SVT Cobra R выглядели именно так. Под капотом – V8 объемом 5,8 л мощностью 300 л.с., благодаря которому разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с. Максимальная скорость составляет 245 км/ч.

Новый Ford Mustang выставили на продажу спустя 25 лет carakoom.com

Новый Ford Mustang выставили на продажу спустя 25 лет carakoom.com

Интересно, что более двух десятилетий назад покупатель отдал за эту машину 37 599 долларов с учетом опций и дополнительного оборудования. При этом базовая стоимость модели составляла 21 300 долл.

Новый Ford Mustang выставили на продажу спустя 25 лет carakoom.com

OBOZREVATEL уже рассказывал о первом конвейерном автомобиле – Ford Model T – который решили покатать по улице спустя 100 лет.