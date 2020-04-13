Знаменитый Ford 25 лет простоял в упаковке: как он выглядит
Ford Mustang – легендарный автомобиль, который заново вписал имя американского производителя в историю. Одну из таких машин удалось сохранить в новом состоянии на протяжении 25 лет.
Форд Мустанг 1995 года выпуска (четвертое поколение масл-кара) нашли в редкой модификации Ford Mustang SVT Cobra R – таких было только 250 штук. Один из них сохранили в отличном состоянии. Видимо, у владельца изначально был задел на коллекционную ценность машины.
Пробег составляет всего 300 км – сущие пустяки для такого редкого автомобиля. Вполне возможно, что 25 лет назад счастливый покупатель преодолел это расстояние от дилера до дома на новой машине, чтобы запереть ее в гараже на четверть века. Теперь Mustang решили продать за 55 000 долларов.
Состояние автомобиля удалось сохранить благодаря упаковке, которая осталась в некоторых местах, включая полиэтиленовую защиту напольных ковриков в салоне Ford Mustang. Машина буквально кричит о том, что она абсолютно новая!
Обратите внимание на белоснежный кузов и комбинированную черно-бежевую отделку интерьера – все дорестайлинговые Mustang SVT Cobra R выглядели именно так. Под капотом – V8 объемом 5,8 л мощностью 300 л.с., благодаря которому разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с. Максимальная скорость составляет 245 км/ч.
Интересно, что более двух десятилетий назад покупатель отдал за эту машину 37 599 долларов с учетом опций и дополнительного оборудования. При этом базовая стоимость модели составляла 21 300 долл.
OBOZREVATEL уже рассказывал о первом конвейерном автомобиле – Ford Model T – который решили покатать по улице спустя 100 лет.