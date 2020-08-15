Знакомимся с обновленным седаном Honda Civic 4D

Популярный седан Honda Civic 4D в этом году претерпел ряд изменений.

Внешне узнать новинку можно по иному переднему бамперу и контрастным легкосплавным дискам с оригинальным рисунком. Агрессивный дизайн подчеркивает спортивный характер модели.

Покупателям предлагается 1,6-литровый бензиновый мотор с технологией i-VTEC мощностью 125 л.с., который работает с бесступенчатым вариатором CVT. Этот тандем обеспечивает высокую топливную экономичность и комфорт в любых дорожных условиях.

2020 Honda Civic 4D. Фото: honda.ua

В салоне появилась новая электронная панель приборов DII с диагональю 7 дюймов. За информационно-развлекательные функции отвечает современная мультимедийная система Honda Connect с 7-дюймовым дисплеем, 3-мя портами USB, 6-ю динамиками и поддержкой Apple CarPlay и Andoid Auto.

2020 Honda Civic 4D. Фото: honda.ua

Благодаря большой колесной базе Honda Civic 4D обеспечивает максимальный комфорт как для водителя, так и для всех пассажиров. А по объему багажника этот седан является одним из лидеров в классе, – он позволяет взять с собой в дорогу до 519 л поклажи. Если же необходимо перевести длинномеры или более крупногабаритные грузы, спинку заднего дивана можно сложить частично или полностью. Небольшая погрузочная высота и широкий проем позволят максимально облегчить процесс погрузки-выгрузки багажа.

2020 Honda Civic 4D. Фото: honda.ua

Обновленный Honda Civic 4D доступен в официальной дилерской сети Хонда. Стоимость новинки – от 653900 грн. Автомобиль можно приобрести как за полную стоимость, так и на выгодных условиях кредитования, подготовленных в рамках программы Honda Finance.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, хэтчбек Civic Type R Limited Edition установил новый рекорд.