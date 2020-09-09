Злоумышленник украл автомобиль с двумя спящими пассажирами

В Санкт-Петербурге злоумышленник угнал автомобиль, в котором находились два спящих пассажира. При этом злодею не пришлось долго "мучиться" – ключ остался в замке зажигания.

О факте угона сообщили в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу. Владелец автомобиля Ford оставил транспортное средство по адресу Невский проспект, 49, в самом центре города.

При этом на заднем диване остались два друга, которые спали. Владелец авто решил не вынимать ключ из замка зажигания. Этой оплошностью воспользовался злоумышленник, который угнал машину вместе с пассажирами.

Полиция обнаружила транспортное средство через несколько минут возле станции метро Технологический институт, что довольно близко к месту преступления. Через какое-то время задержали и виновника.

Злоумышленник не проехал и двух километров.

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