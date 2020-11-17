Переобувка авто: 7 самых распространенных ошибок, которые допускают водители

Традиционно с начала-середины ноября многие украинские автомобилисты переобуваются на зиму. Некоторые делают это на шиномонтаже, другие же – самостоятельно. Как бы то ни было, и в том, и другом случае водители нередко допускают оплошности, которые могут привести к неприятностям на дороге.

AutoOboz собрал самые частые и серьезные ошибки, которые происходят при переобувке автомобиля на зиму

Надевание изношенных или поврежденных шин

Зимние шины должны пребывать как в минимум хорошем состоянии. Если присутствует износ, он должен быть равномерным. Износ боковых частей указывает на движение с недостаточно накачанной шиной, центральной части – на перекачивание. Также необходимо проверить глубину протектора самой шины – он должен составлять не менее 4 мм. Если данное значение меньше, использование покрышки категорически запрещено. Тоже самое касается и поврежденной шины.

Установка поврежденного диска

Использование поврежденного диска может привести к тому, что в шине будет постоянно падать давление, соответственно, водителю придется постоянно накачивать колесо. Сама проблема не решится – рано или поздно все равно придется посетить сервис для ремонта или же обзавестись новым диском.

Неправильная обработка колес при шиномонтаже (либо же вообще ее отсутствие)

При установке шин на обод необходимо наносить специальную (шиномонтажную) пасту, чтобы край шины получил эффект скольжения. Ни в коем случае нельзя применять моторное масло или смазку на основе литола, поскольку они разъедают шину. В крайнем случае можно использовать мыльный раствор.

Игнорирование рисунка направленности

Чтобы добиться оптимального сцепления с дорогой, разработчики ставят на шине специальный рисунок, указывающий направление ее вращения (обычно это большие стрелки на боковине). И если установить шину неправильно, страдает устойчивость и управляемость автомобиля, кроме того, увеличивается риск скольжения на дороге. Однако если шина не имеет такого рисунка, то направление шины не имеет значения, поскольку она обладает ненаправленным протектором.

Езда с недостаточным давлением

Необходимое давление нужно выставить сразу же после установки шин, так как для машины оно так же важно, как кровь для человека. Если водитель не знает, какие значения по давлению использует его машина, стоит найти наклейку с такой информацией – зачастую она располагается на передней или средней стойке в проеме водительской двери.

Езда с плохим балансом

Хорошего баланса шины и обода можно добиться только в специализированном шинном центре, где используется специальный стенд. Сбалансированные колеса не только обеспечивают плавное движение автомобиля и равномерный износ, но и повышают безопасность движения.

Особенно это нужно делать тем, кто ездит часто и на больших скоростях. Во время движения слои шины стираются и меняется внутреннее распределение веса. При этом чем выше скорость, тем больше дисбаланс.

Неправильное затягивание болтов и гаек

Затягивать болты и гайки колесных дисков нужно при помощи специального ключа – например, динамометрического. В противном случае есть риск повреждения резьбы или граней. Кроме того, не следует смазывать болты и гайки, чтобы облегчить их последующее снятие. Такое действие может привести к их ослаблению и даже к откручиванию колеса во время движения.

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