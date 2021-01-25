Зимнее дизтопливо на украинских АЗС – результаты исследований

Столичный Институт потребительских экспертиз проверил дизтопливо на украинских АЗС на соответствия национальным стандартам и опубликовал результаты.

Неожиданно ударившие серьезные морозы заставили украинских владельцев дизельных машин подумать о качестве топлива. Как известно, этот вид топлива при низких температурах имеет тенденцию превращаться в "кисель", который превращает авто в "недвижимость". Но человеческий гений придумал добавлять в дизельное топливо специальные присадки, которые не дают парафинам "выпасть в осадок" и сохраняют текучесть даже в лютые морозы. Удовольствие это не дешевое, поэтому часто недобросовестные продавцы на морозостойкости пытаются экономить. Институт потребительских экспертиз решил проверить сети АЗС на наличие действительно зимнего дизтоплива и отобрал пробы в полутора десятках самых популярных сетей. И выяснил, на каком же из них можно смело кататься, когда за окном доходит до минус 25 по Цельсию.

Кто под прицелом?

Эксперты постарались сделать максимальную выборку, отобрав пробы в сетях как с всеукраинским статусом, так и у небольших и средних региональных ритейлеров. В сертифицированную лабораторию отправились образцы "тяжелого" топлива с заправок WOG, ОККО, БРСМ-Нафта, Prime, Chipo, Klo, Amic, ANP, Glusco, Avantage 7, Motto, Shell, Sunoil, а также U.GO. Помимо товарных сортов, исследовали и фирменные "коктейли", обогащенные различными присадками. Исследования проводились по пяти основным параметрам, регулируемым ДСТУ 7688:2015 – предельная температура фильтрации, цетановый индекс, содержание серы и температура вспышки.

"Обычный" дизель

Собственно, "обычного" дизельного топлива как такового и не осталось, все они маркируются, как "евро". Первым делом эксперты испытали образцы в морозильной камере. Результаты оказались неожиданными – все пробы не просто соответствовали нормативам (-20°С), а и продемонстрировали запас! Более того, три образца из 12 и вовсе оказались "арктическими". Дизельное топливо БРСМ-Нафта показало результат минус 34 °С, немного ниже у Prime (-33°С ) и у Chipo (-32°С ). По словам экспертов, такую заботу о потребителях они увидели впервые. Остальные участники также показали отличные результаты, с "минимальным" запасом у Amic в -25°С.

Далее замерили цетановый индекс, отражающий влияние на топливо присадок, улучшающих его цетановое число. Чем индекс выше, тем легче двигатель запускается в мороз и стабильней работает. На этот раз сложностей с преодолением порога в минимальные 46 единиц ни у кого не возникло. И снова наибольший "запас прочности" – у образцов БРСМ-Нафта (53,6 единиц) и Prime (53,5 единиц), хорошие результаты также показали пробы Shell и Chipo.

Ну а что с главным врагом экологии и топливной системы – серой? При сгорании концентрат серной и сернистой кислот не только закоксовывает нейтрализаторы и топливную аппаратуру, но и раздражает слизистую оболочку человека. Если раньше с "повышенной кислотностью" мирились из-за неплохих смазывающих свойств серы, то с изобретением более совершенных смазывающих присадок сере объявлен бой. С каждой новой евронормой ее должно оставаться все меньше: принятый в 1999 году Euro-3 допускал наличие 350 ррm (мг/кг) серы в 1 кг, а введенный десять лет спустя (и ныне действующий в Украине) Евро-5 – не более 10 ррm.

У двух образцов оказались проблемы. И если дизтопливо от ANP "поскользнулось" незначительно – 16,5 мг/кг, вместо 10 разрешенных, то в пробе, приобретенной на АЗС "Интерфло" в Киеве – 163 мг/кг! При длительном использовании в современных авто топлива с таким содержанием серы, могут произойти неприятные финансовые проблемы с ремонтом. Ну а лидирующая четверка (БРСМ-Нафта, Prime, Chipo, Avantage 7) уложилась в 5-7 мг/кг.

Ну и наконец температура вспышки. Данный параметр может показать, не попадали ли в "солярку" посторонние компоненты. Нарушений у участников не обнаружено, самые высокие показатели – у Shell и БРСМ-Нафта.

"Именные" сорта

Если такие результаты демонстрирует "обычная" солярка, то что же будет с премиальными сортами, которые продаются на 1-2 гривны за литр дороже? И здесь ожидание не обмануло экспертов. Все образцы (Mustang diesel, Pulls diesel, БРСМ-Нафта ДТ Евро Плюс, V-Power, Ventus Diesel и отечественный Shebel ДТ) оказались "арктическими" сортами с запредельными показателями морозоустойчивости. "Фирменное" топливо от WOG, БРСМ-Нафта и Shebel ДТ выдержали температуру ниже 40 °С! Особенно порадовали результаты топлива отечественного Shebel ДТ – помимо заявленных показателей по температуре фильтруемости, в образце практически отсутствовала вредная сера – менее 3 мг/кг. Модернизация и контроль качества дают свои плоды. В целом, эксперты рекомендуют в случае необходимости выезжать в сильные морозы (особенно на длинные расстояния), заправляться только таким топливом.

Итоги

Похоже, в сетях АЗС испугались холодов больше, чем сами автолюбители. В любом случае, такая подготовка к сильным морозам не может не радовать. И хотя сейчас пришло потепление, зима еще не раз напомнит о своих правах. Если же говорить о тенденциях на рынке, то эксперты фиксируют кардинальное уменьшение некондиционного топлива в продаже. Очевидно, что репутация все-таки стоит намного дороже, чем сиюминутная прибыль. Тем не менее, не качественное дизельное топливо все еще проскакивает на АЗС, даже в крупных сетях. Но на малоизвестных заправках риск нарваться на "бодягу" несравненно выше, а копеечная экономия может привести к дорогостоящему ремонту.

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