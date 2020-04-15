Жуткая потеря стоимости Mercedes S-Class: 1 евро за 1 км пробега

Премиальные автомобили всегда ощутимо теряют в цене, но некоторые экземпляры демонстрируют откровенно безумную потерю стоимости. Об одной из таких машин рассказало издание autobild.de.

Недавно в Германии выставили на продажу дизельный Mercedes S-Class 2015 года выпуска (S 350 d). За 5 лет умеренной эксплуатации он просел в стоимости более чем наполовину.

Дизельный Mercedes S-Class за 39 000 евро autobild.de

Роскошный седан с пробегом менее 50 000 км (если точнее – 48 219 км) оценили всего в 38 970 евро, в то же время в салоне такой S-Class стоил 5 лет назад около 90 000 евро. Учитывая небольшой пробег, это соответствует расчетной потере стоимости одного евро за километр!

Дизельный Mercedes S-Class за 39 000 евро autobild.de

При этом никаких подводных камней нет. Автомобиль пребывает в хорошем состоянии, его 3,0-литровый дизель V6 на 258 сил работает исправно. К тому же, как и подобает S-Class, он хорошо укомплектован: есть пневматическая подвеска AirMatic, камера заднего вида, автоматическая парковка, электропривод и вентиляция сидений, предупреждение об усталости и распознавание дорожных знаков, автоматическое включение света фар с функцией освещения поворотов и др. Салон также радует глаз: здесь много кожи, деревянный декор, алюминиевые вставки, а также огромный дисплей, который служит и приборной панелью, и экраном мультимедиа.

Дизельный Mercedes S-Class за 39 000 евро autobild.de

Но несмотря на то, что этот S-Class наглядно показывает, насколько ужасающей может быть потеря стоимости автомобиля, есть и хорошая новость. И заключается она в том, что это отличный вариант для тех, кто подумывает о покупке б/у авто. Помимо вышеуказанных плюсов, у этого седана есть еще ряд позитивных моментов: во-первых, у него был всего один владелец, а во-вторых, на машину предоставляется гарантия. А ещё он недорог в эксплуатации, поскольку оснащён экономичным дизельным мотором.

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