Журналисты сравнили цены на модели Lada российской и украинской сборки

Не так давно в Украине начали официально продавать автомобили Lada производства ЗАЗ. Журналисты сравнили, насколько машины украинской сборки отличаются от тех, что выпускают и продаются в России.

Как пишет сайт FirstGear, который провел данное сравнение, автомобили Lada зазовской сборки получились дороже российских, причем разница – довольно существенная.

Особенно она заметна по универсалу Lada Vesta SW Cross. Так, если в Украине за эту модель просят от 370 670 гривен, то в России – от 302 360 гривен. Также большой разброс цен у компактвэна Lada Largus – на украинском рынке он доступен от 341 310 гривен, а на российском – от 263 120 гривен.

Lada Vesta SW Cross стоит в Украине почти на 70 000 грн дороже. Фото: lada.ua

По другим моделям также заметна разница – тоже значительная, но не такая колоссальная:

Lada Granta – от 216 530 грн в Украине и от 169 520 грн в РФ;

Lada Xray – от 297 270 грн в Украине и от 244 400 грн в РФ;

Lada Vesta седан – от 293 600 грн в Украине и от 235 400 грн в РФ;

К слову, локализация автомобилей Lada в Украине сделали их дешевле, но незначительно. Например, Lada Xray 1.6 на "механике" украинской сборки стоит 315 620 грн, а точно такая же модель, но сделанная в РФ – 322 960 грн. То есть, экономия составляет чуть больше 7 300 грн.

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