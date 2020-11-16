Журналисты сравнили на скорость бензиновое, дизельное и гибридное авто

Британцы из CarWow решили выяснить, какое авто окажется быстрее – бензиновое, дизельное или плагин-гибридное; для этого они испытали на треке три cхожих автомобиля премиум-класса. По итогам тестов первое место заняла BMW M340i (дизель), второе – Volvo V60 (гибрид), а на последней позиции – Audi S4 (бензин).

Тест, видео которого было опубликовано на YouTube, включал заезд по прямой всех трех автомобилей. Машины имеют плюс-минус одинаковых характеристики, но используют разные типы силовых установок. Audi S4 оснащен 3,0-литровым дизельным двигателем V6, который развивает мощность 347 л.с. и 700 Нм. Под капотом BMW M340i располагается 3,0-литровая бензиновая рядная шестерка с наддувом, развивающая 374 л.с. и 500 Нм. Наконец, Volvo V60 T8 имеет подключаемую гибридную силовую установку, которая сочетает в себе 2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и электродвигатель, которые вместе они развивают мощность 387 л.с. и 640 Нм. Все 3 машины снаряжены 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Как видно, у гибрида очевидные преимущества по выходным характеристикам, однако в вопросе динамике ему это не помогло. Четверть мили (402 м) универсалы проехали за следующее время:

BMW M340 Touaring – 12,4 сек;

Volvo V60 T8 – 13,4 сек;

Audi S4 Avant – 13,5 сек.

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