Журналисты сложили мнение о китайском электрокаре за 8 000 евро

Недавно в Китае стартовали продажи ультрадешевого электромобиля – городского компакта Baojun E300 (продукт трех местных предприятий SAIC, General Motorsa i Wulinga). Автомобиль сразу же попал на тест к журналистам (испытания прошли в Шанхае), и по их итогам машина заслужила хороших оценок. Немаловажную роль в этом сыграла привлекательна цена модели: короткобазная версия стоит от 8 200 евро, а более крупный вариант – от 10 700 евро.

Протестировали Baojun E300 эксперты YouTube-канала Fully Charged. Первое, что отметили журналисты в китайском электрокаре – это его современный дизайн. Кроме того, удивила вместительность: салон рассчитан на 4 человек, при том что, длина более крупного варианта (E300 Plus) составляет всего 2,9 метра, а укороченного – и вовсе 2,62 м. Впрочем, на удобство задним пассажирам рассчитывать не приходится (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Также обозревателям понравилась отличная обзорность, удобное расположение водителя и эргономичные элементы управления. А вот материалы отделки оказались очень простыми.

Мотор выдает всего 56 л.с. (40 кВт) и разгоняет Baojun E300 лишь до 100 км/ч, но этого вполне достаточно для езды по городу и на короткие расстояния. Указанный запас хода – до 305 км по циклу NEDC, однако в реальности немного меньше.

Наконец, впечатлило автоэкспертов сбалансированное шасси и отличная маневренность.

Пока Baojun E300 продается лишь в КНР, но не исключено, что позже его привезут в Европу.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ford пообещал выпустить доступный электромобиль. Его ориентировочная цена составит 20 000 евро.