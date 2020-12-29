В сети рассказали об особенностях дизельного VW Passat из США и стоимости его покупки

На американских аукционах многие украинцы часто покупают бензиновые Volkswagen Passat, однако мало кто знает, что эту модель можно приобрести в Штатах и с дизельным мотором. Хотя стоит такое авто тех же денег, что и классика, работающая на бензине.

Как пишет auto.24tv.ua, дизельные VW Passat выпускались для рынка США с 1996 по 2015 годы. При этом сейчас за свежие экземпляры – Volkswagen Passat TDI 2010-2015 годов – просят на аукционах Copart, Manhaim, IAAI от 2000 дол 3800 долларов. Как и в случае с другими "битками", цена зависит от характера и степени повреждений, комплектации и пробега.

На выбор доступны машины в нескольких версиях – с мотором 1.9 на 105 л.с. (250 Нм) и 2.0 мощностью 140 и 170 л.с. (крутящим моментом 320 и 350 Нм соответственно). Привод есть как передний, так и полный. Также существует возможность выбора трансмиссии – 6-ступенчатая "механика" и "робот" DSG.

Комплектаций и дизельных VW Passat для Америки две – SE и SEL. В первом случае предусмотрены галогенные фары, светодиодные фонари, кожаный мультируль, электропривод водительского сиденья, электростеклоподъемники. Во втором – к списку добавляется кожаная отделка салона, кнопка запуска двигателя, электрорегулировки обеих передних сидений, двухзонный климат-контроль, датчик дождя, 5,5-дймовый дисплей с системой навигации. Опционно к обеим комплектациям предлагался парктроник и панорамная крыша.

Как ранее писал OBOZREVATEL: