Жизнь автомобилиста в СССР: вся боль и слёзы в карикатурах

Во многих отношениях жить в СССР было довольно тяжело. Причем касалось это практических всех сфер жизни, и автомобильная не была исключением.

Одной из главных проблем в ту пору была покупка машины – для многих это так и осталось несбывшейся мечтой. Однако одной этой головной болью дело не ограничивалось.

zr.ru

Поэтому неудивительно, что уже тогда появлялись различные карикатуры на ту или иную тему, высмеивающие пороки советского общества. Даже несмотря на тотальную цензуру. В качестве примера OBOZREVATEL публикует несколько примеров таких работ, которые раскрывают всю боль и слезы жизни советского водителя.

1. Дороги

Карикатуры о жизни советских автомобилистов zen.yandex

Дороги в СССР были одной из самых больших проблем, причем как для профессиональных, так и обычных автомобилистов – они могли напрочь "убить" ходовую. Проложить тот или иной путь иногда не могли годами, а то и десятилетиями. А в некоторых населенных пунктах дороги вообще до сих пор не появились.

2. Предел мечтаний – малолитражка

Карикатуры о жизни советских автомобилистов zen.yandex

Предпочтение отдавалось малолитражным авто, поскольку под них не нужен был большой гараж, кроме того, такие машины имели не такой большой расход топливо. Такие приоритеты выставлялись исходя из того, что доходы были небольшими.

3. Машину молодожёнам

Карикатуры о жизни советских автомобилистов zen.yandex

У только что созданных семей было два основных приоритета – жилье и машина. И если квартиру был шанс получить бесплатно, то с автомобилем было всё гораздо сложнее. Мало того, что нужно было заплатить большие деньги при покупке, так еще и в очереди простоять. Иногда и лет 10.

4. Подготовка водителей не на 100%

Карикатуры о жизни советских автомобилистов zen.yandex

В СССР всегда спешили с результатами, что нередко сказывалось на подготовке водителей – ученик мог получить права, но при этом выйти "недоученным" (мол, доучишься в процессе). При этом квалификация самих инструкторов также могла "хромать". Иллюстрация "какой тракторист-ученик, такой и тракторист-инструктор", показывает это наглядно.

5. Воровство топлива

Карикатуры о жизни советских автомобилистов zen.yandex

В СССР на любом производстве всегда закладывался "процент на воровство" (со стороны сотрудников). В случае с водителями это было топливо: отлить пару лишних литров бензина – святое дело!

Ранее OBOZREVATEL публиковал материал о том, сколько стоили советские автомобили в сравнении с западными машинами.

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