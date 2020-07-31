Живут дольше других: от каких машин не отказываются

Стас Сидилев Новости 17:30, 31.07.2020

Эксперты компании iSeeCars изучили рынок автомобилей и приверженность владельцев своим машинам, чтобы определить, от каких надежных моделей не спешат отказываться.

По информации First Gear, специалисты проверили более 350 000 сделок по продаже б/у автомобилей, чтобы определить те, которые удерживают своих владельцев на протяжении 10-15 лет качеством и надежностью.

Лучшие б/у авто:

  1. Toyota Highlander

  2. Toyota Sienna

  3. Toyota Tacoma

  4. Toyota Tundra

  5. Subaru Forester

  6. Toyota RAV4

  7. Honda Pilot

  8. Honda CR-V

  9. Toyota Prius

  10. Toyota 4Runner

  11. Honda Odyssey

  12. Toyota Corolla

  13. Honda Civic

  14. Toyota Camry

  15. Toyota Land Cruiser

OBOZREVATEL ранее сообщал о росте популярности китайских автомобилей среди украинских покупателей.

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