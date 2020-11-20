"Живой" VW Golf с пробегом 1 млн км выставили на продажу за 850 евро

В Германии выставили на продажу 15-летний VW Golf, на одометре которого – почти 1 млн км. Несмотря на внушительный пробег, автомобиль пребывает в хорошем состоянии, и оценили его в довольно символические деньги – 850 евро.

Машиной-миллионником, которой подыскивают нового владельца, является VW Golf Variant 4-го поколения. Как следует из объявления, размещенного на сайте mobile.de, универсал проехал 995 тыс. км, и для "Фольксвагена" такой пробег – большая редкость. Зачастую на подобный ресурс рассчитаны лишь модели Mercedes и Volvo (реже – Toyota и Nissan).

VW Golf с пробегом 1 млн км mobile.de

Известно, что Golf 2005 года выпуска регулярно обслуживался, благодаря чему он хорошо сохранился. Внешне автомобиль выглядит на отлично, внутри – есть несколько следов износа, в частности, затертый руль и дверные карты, зато сиденья смотрятся вполне "живыми".

VW Golf с пробегом 1 млн км mobile.de

VW Golf с пробегом 1 млн км mobile.de

VW Golf с пробегом 1 млн км mobile.de

VW Golf с пробегом 1 млн км mobile.de

Под капотом "Гольфа" – знаменитый дизель 1.9 TDI мощностью 101 л.с. Мотор также пребывает в полностью рабочем состоянии.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Германии выставили на продажу коллекционный Mercedes W124. Машину с пробегом 75 тыс. км оценили в 9 900 евро.