Никакого подвоха: "живой" Renault Clio продают за 50 евро

В Германии за минимальные деньги выставили на продажу старый Renault Clio. Машину 2001 года выпуска оценили в "символические" 50 евро.

Ранее OBOZREVATEL уже рассказывал о том, что некоторые автомобили на немецком рынке действительно отдают за полсотни евро – в Украине же такие предложения найти довольно сложно, если даже нереально. И вот данный Рено является одной из таких машин – соответствующее объявление было размещено на сайте mobilde.de.

Так выглядит Renault Clio за 50 евро Скриншот с сайта mobile.de

Как для своих денег Renault Clio выглядит "живым" автомобилем – он на ходу, хотя проблем по части техники не лишен. Так, на определенных скоростях гремит двигатель, есть течи масла у коробки передач. Кроме того, нуждается в замене пыльник рулевой тяги.

Так выглядит Renault Clio за 50 евро mobile.de

По кузову машины также есть ряд "вопросов" – много мелких вмятин из-за попадания града, пара крупных вмятин в задней части от столкновений, ржавчина на правой задней арке, отшелушивание лака, а также скол на правом корпусе зеркала заднего вида.

Так выглядит Renault Clio за 50 евро mobile.de

Так выглядит Renault Clio за 50 евро mobile.de

Так выглядит Renault Clio за 50 евро mobile.de

Так выглядит Renault Clio за 50 евро mobile.de

Так выглядит Renault Clio за 50 евро mobile.de

Так выглядит Renault Clio за 50 евро mobile.de

Так выглядит Renault Clio за 50 евро mobile.de

Зато есть и достоинства – несмотря на это, у Renault Clio по-прежнему работает кондиционер (причем, как уверяет продавец, работает он отлично) и электрические стеклоподъемники. Также в комплектации есть центральный замок с дистанционным управлением.

Так выглядит Renault Clio за 50 евро mobile.de

Так выглядит Renault Clio за 50 евро mobile.de

У старенького Рено это уже второй владелец – машины была куплена им в 2003 году. В настоящий момент пробег Клио составляет 206,3 тыс. км.

Так выглядит Renault Clio за 50 евро mobile.de

Впрочем, и такая цена не предел для тамошнего рынка – как ранее писал OBOZREVATEL, некоторые авто в Германии даже отдают совершенно бесплатно.