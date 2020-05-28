Никакого подвоха: "живой" Renault Clio продают за 50 евро
В Германии за минимальные деньги выставили на продажу старый Renault Clio. Машину 2001 года выпуска оценили в "символические" 50 евро.
Ранее OBOZREVATEL уже рассказывал о том, что некоторые автомобили на немецком рынке действительно отдают за полсотни евро – в Украине же такие предложения найти довольно сложно, если даже нереально. И вот данный Рено является одной из таких машин – соответствующее объявление было размещено на сайте mobilde.de.
Как для своих денег Renault Clio выглядит "живым" автомобилем – он на ходу, хотя проблем по части техники не лишен. Так, на определенных скоростях гремит двигатель, есть течи масла у коробки передач. Кроме того, нуждается в замене пыльник рулевой тяги.
По кузову машины также есть ряд "вопросов" – много мелких вмятин из-за попадания града, пара крупных вмятин в задней части от столкновений, ржавчина на правой задней арке, отшелушивание лака, а также скол на правом корпусе зеркала заднего вида.
Зато есть и достоинства – несмотря на это, у Renault Clio по-прежнему работает кондиционер (причем, как уверяет продавец, работает он отлично) и электрические стеклоподъемники. Также в комплектации есть центральный замок с дистанционным управлением.
У старенького Рено это уже второй владелец – машины была куплена им в 2003 году. В настоящий момент пробег Клио составляет 206,3 тыс. км.
Впрочем, и такая цена не предел для тамошнего рынка – как ранее писал OBOZREVATEL, некоторые авто в Германии даже отдают совершенно бесплатно.