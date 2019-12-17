Жертва сноса гаражей: в Киеве прямо на улице бросили ценный Москвич

Во время сноса одного из гаражей в Киеве был обнаружен Москвич-407 в идеальном состоянии. Но, к сожалению, затем с автомобилем обошлись не лучшим образом – его бросили среди "мусора".

Как выяснил OBOZREVATEL, автомобиль нашёл один из читателей блогера Roma Uracco. Он сообщил, что ценный Москвич хранился в одном из гаражей, который подлежал сносу. После того, как начались демонтажные работы, "машину варварски вытащили на улицу".

Брошенный Москвич-407 на улицах Киева Drive2

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Позднее блогер сам посетил место и убедился, что автомобиль действительно находится по указанному месту, причём бросили его "среди хлама и мусора".

Брошенный Москвич-407 на улицах Киева Drive2

Брошенный Москвич-407 на улицах Киева Drive2

Детальный осмотр показал, что, и хотя автомобиль находился открытым, он не пострадал от вандализма – даже запасные кокоса оказались нетронутыми.

Брошенный Москвич-407 на улицах Киева Drive2

Брошенный Москвич-407 на улицах Киева Drive2

Состояние найденного Москвича действительно достойно внимания: у автомобиля сравнительно небольшой пробег (63 тыс. км), на кузове нет коррозии (при этом покраске было подвергнуто лишь правое переднее крыло), оптика, салон и хромированная отделка – в "идеале" (внутри незначительно "рассохся" пластик, но это нормально для автомобилей советского времени). Нижняя часть машины обработана свинцовым суриком.

Брошенный Москвич-407 на улицах Киева Drive2

Брошенный Москвич-407 на улицах Киева Drive2

Брошенный Москвич-407 на улицах Киева Drive2

Судя по всему, данный автомобиль был выпущен в 1960 году. На это указывает дизайн радиаторной решетки и элемент декора на капоте в виде флажка.

Отметим, что в целом Москвич 407 выпускался с 1958 по 1963 годы, за это время было собрано почти 360 тыс. экземпляров модели. Автомобиль оснащался 1,36-литровым двигателем мощностью 40 л.с. Максимальная скорость составляла 115 км/ч.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL:

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