На видео показали женщину средних лет, которая спорит с полицейскими. Очевидец разместил видеозапись на Reddit. Причиной происшествия стало нарушение правил парковки.

Женщину обвинили в нарушении правил парковки. Скриншот видео

В странах, где электромобили Tesla представлены официально, существуют отдельные парковочные места для зарядки транспортных средств этой компании. США – крупнейший рынок для моделей Тесла, поэтому там такие парковки очень распространены.

Полицейские сообщили женщине, что ее автомобиль не должен находиться на парковке для электромобилей Tesla. Стоит отметить, что в первую очередь это связано с тем, что владелец электрокара может нуждаться в зарядке батареи. Если парковочное место занято, он не сумеет воспользоваться функцией, для которой парковка и была построена. В свою очередь, бензиновый автомобиль можно оставить и в другом месте, чтобы не блокировать станцию зарядки.

Полицеские долго требовали переставить машину. Скриншот видео

Владелица серой Hyundai Elantra совершенно не согласна с тем, что нарушила какие-то правила, и пытается резко оспорить претензии правоохранителей. Сперва она сослалась на то, что болеет. Затем отметила, что соответствующий знак должен быть большего размера, чтобы его можно было заметить.

Нарушительница вела себя довольно агрессивно и долго спорила. Скриншот видео

Все закончилось тем, что женщина, оказывается, просто ждала кого-то в торговом центре, а парковка Tesla оказалась подходящим бесплатным местом для того, чтобы оставить свою машину. На видео заметно, что нарушительница очень недовольна происходящим и в какой-то степени агрессивно реагирует на замечания.

Женщина поругалась с полицией из-за неправильной парковки

OBOZREVATEL ранее сообщал о киевском "мстителе", который нападает на автомобили за нарушение правил парковки.