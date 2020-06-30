Женевский автосалон 2021 может не состояться

Организаторы престижного международного автоcалона объявили об отмене мероприятия, запланированного на март будущего года.

Женевский автосалон 2019. Фото: gimsmediacenter.ch

В связи с финансовыми последствиями отмены выставки в этом году из-за пандемии коронавируса, организаторы решили не проводит автошоу в 2021 году. Большинство экспонентов GIMS, принявших участие в опросе, заявили, что они, вероятно, не будут участвовать в выставке 2021 года. Автомобильный сектор в настоящее время переживает трудную фазу, и участникам необходимо время, чтобы оправиться от последствий пандемии.

Женевский автосалон 2019. Фото: gimsmediacenter.ch

Сразу же после отмены GIMS в марте 2020 года организаторы обратились к властям кантона Женева с просьбой о финансовой поддержке для покрытия убытков в размере 11 млн швейцарских франков, вызванных отменой автошоу, и помощи в подготовке выставки в будущем году.

Женевский автосалон 2019. Фото: gimsmediacenter.ch

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Женевский автосалон 2019. Фото: gimsmediacenter.ch

В начале июня заем в размере 16,8 млн швейцарских франков был одобрен. Однако, по условиям договора, организаторы обязаны провести выставку в марте и выплатить 1 млн франков в июне будущего года. Подобные условия организаторы сочли неприемлемыми и отказались от займа.

Женевский автосалон 2019. Фото: gimsmediacenter.ch

В результате было принято решение продать права на проведение автосалона компании Palexpo SA, которая является владельцем выставочных площадей, где до недавнего времени проводилась выставка.

Женевский автосалон 2019. Фото: gimsmediacenter.ch

Напомним, что автомобильная выставка проводится в Женеве с 1905 года. С 1982 по 2019 год автошоу ежегодно проводилось на территории выставочного комплекса Palexpo. Удастся ли возродить мероприятие в будущем, покажет время.

Женевский автосалон 2019. Фото: gimsmediacenter.ch

В связи с отменой большинства автошоу в нынешнем году многие производители проводят презентацию своих новинок в режиме он-лайн. Например, недавно состоялась подобная премьера нового кроссовера Mercedes-Benz.