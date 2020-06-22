Ждём в Украине: в Германии обвалились цены на дизельные авто

Уже как пару лет Германия активно избавляется от старых дизельных автомобилей, продавая их за границу – в основном, в страны Юго-Восточной и Восточной Европы. Однако из-за коронавируса сбыт этих машин сорвался и, как следствие, они стали терять в цене.

По сообщению сербского сайта rts.rs, сейчас на площадках в Германии своих заграничных покупателей ожидают в общей сложности 3 млн автомобилей, оснащенных дизельными двигателями Euro 4 и Euro 5. С осени 2020-го на машинах, в которых установлены такие ДВС, нельзя будет въезжать в центральные части многих городов ФРГ, поэтому среди немцев они уже не востребованы. Традиционно "списанные" дизельные авто должны были направить на продажу в другие страны, однако планы немецких дилеров подпортила пандемия COVID-19.

В сложившейся ситуации продавцы стали уходить в минус – в немецком автомобильном клубе ADAC заявляют, что один день простоя автомобиля на специальной площадке обходится дилерам в 25 евро.

"Цены резко упали... Например, трехлетний автомобиль с пробегом 45 000 км уже потерял почти половину своей стоимости", – заявил Ханс Лемарк. из ADAС, подчеркнув, что в ближайшем будущем цены могут упасть еще больше.

Как только границы будут открыты, поток скопившихся автомобилей хлынет на восток, однако уже не по тем ценам, которые были до карантина. Ожидается, что львиная доля дизельных авто из Германии направится на Балканы, в основном Сербию и Хорватию, но часть из них точно попадет в Украину – в нашей стране дешевые авто из Европы давно пользуются хорошим спросом.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что немецкая полиция запретила ездить автомобилю, в котором нашли 64 поломки.