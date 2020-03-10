Ждём в Украине: бюджетный электромобиль Geely уже в Беларуси

Первый электромобиль Geely – седан Geometry A – выехал за пределы Китая. Причем первой страной, где он дебютировал, стало соседнее с Украиной государство.

Как выяснил OBOZREVATEL, электроседан Geely Geometry A показали в Беларуси (презентация новинки состоялась в Минске). Это наталкивает на мысль о том, что со временем новинка может появиться и в Украине.

Geely Geometry A auto.onliner.by

Точно же утверждать сложно, учитывая, среди прочего, тот факт, что у китайской компании установлена тесная связь с Беларусью: здесь не только есть официальное представительство компании, но и даже совместный завод.

Geely Geometry A auto.onliner.by

Пока в Беларусь привезли всего четыре Geely Geometry A, их выставят в дилерских центрах для ознакомления покупателей и оценки перспектив модели на рынке; продажи начнутся несколько позднее. Кроме того, автомобили пройдут испытания, в ходе которых автомобиль проверят на устойчивость к местным погодным и дорожным условиям.

Geely Geometry A auto.onliner.by

Geely Geometry A auto.onliner.by

Geely Geometry A auto.onliner.by

Geely Geometry A auto.onliner.by

Geely Geometry A auto.onliner.by

Geely Geometry A auto.onliner.by

Geely Geometry A поступил в продажу в прошлом году, он позиционируется ка конкурент Tesla Model 3. Длина седана составляет 4,73 м, он оснащается электромотором на 163 л.с. и 250 Нм (разгон до "сотни" – 8,8 сек), а также двумя батареями на выбор – базовая обеспечивает запас хода в 410 км, а топовая – в 500 км. Также есть быстрая зарядка, позволяющая восполнить запас энергии с 30 до 80% за 30 мин.

В Китае цена электромобиля Geely составляет от 31 250 долларов. "Дальнобойная" модификация от 37 200 долларов.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, Geely представила недорогой седан, который будет конкурировать со Skoda Octavia.

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