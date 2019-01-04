Ждут 5 лет: автоюрист разгромил полицию за ''борьбу'' с ДТП

Ключевые меры по снижению количества аварий на дорогах были разработаны еще в 2014 году. Однако они до сих пор находятся на доработке и не внедрены в жизнь.

Об этом в эфире ObozTV заявил автоюрист Денис Конюшко. Он уточнил, что речь идет об автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения и едином реестре собственников автомобилей.

"Автоматическая фиксация должна была быть внедрена еще в 2014 году вместе с изменениями в КУпАП. Но каждый сезон мы только слышим про её внедрение. Однако даже если она начнет работать, чего бояться водителям? Там нет основной цели – предупреждения нарушений ПДД. В наших реалиях каким оно может быть? С моей точки зрения – это исключительно система штрафных баллов и лишение водительских прав", – возмутился Конюшко.

По его словам, сегодня у украинца может быть 28 неоплаченных штрафов, но он и дальше продолжит управлять транспортным средством. Поэтому в первую очередь должна быть создана действенная система контроля исполнения понесенного наказания.

"Сейчас что происходит? Человек лишен прав, а его машину сфотографировали во время движения. Он просто пишет заявление: я не пользовался автомобилем, я дал его куму или брату. И кум пишет: да, действительно, это я был за рулем. То есть, избежать ответственности очень просто", – объяснил автоюрист.

ДТП

"Должен быть создан соответствующий реестр пользователей транспортных средств. И я, например, должен буду внести в него информацию о том, что моя жена пользуется моим автомобилем. Соответственно, штрафы должны прийти именно на неё", – уточнил он.

Конюшко заявил, что стратегия создания такого реестра была разработана еще в 2014 году. Однако сейчас, спустя пять лет и 80 тыс. жертв ДТП она все еще находится на доработке.

Ранее в эфире ObozTV общественный активист Константин Андриюк обвинил министра внутренних дел Арсена Авакова в саботаже внедрения систем фотофиксации на дорогах. По его мнению, таким образом Аваков прикрывает взяточничество высокопоставленных чиновников и политиков, любящих "погонять".

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