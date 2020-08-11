Ждем в Украине: любимый олигархами кроссовер выехал на дороги

Obozrevatel Новости 14:46, 11.08.2020

Новый кроссовер Bentley Bentayga Speed уже выехал на дороги общего пользования. Украинские олигархи, которые любят "стандартный" Bentley Bentayga, обязательно обратят внимание на новинку.

Пока модель тестируют на дорогах в качестве прототипа. В серийном исполнении Speed окажется наиболее быстрым и мощным кроссовером британского бренда.

Внешне такой автомобиль похож на другие Bentayga, но в его отделке использованы глянцевые черные элементы вместо серебристого хрома.

Осталось дождаться Bentley Bentayga Speed на украинских дорогах.
Фото: firstgear.ua

Новинка получит мощный двигатель W12 объемом 6 л на 635 л.с., который позволит набирать 100 км/ч за 3,9 с и разгоняться до максимальных 306 км/ч. По предварительным данным, Bentley Bentayga Speed будет стоить от $236 000.

OBOZREVATEL рассказывал ранее о новейшем внедорожнике BMW в Украине, который обошелся владельцу почти в 200 000 евро.

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