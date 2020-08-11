Ждем в Украине: любимый олигархами кроссовер выехал на дороги
Новый кроссовер Bentley Bentayga Speed уже выехал на дороги общего пользования. Украинские олигархи, которые любят "стандартный" Bentley Bentayga, обязательно обратят внимание на новинку.
Пока модель тестируют на дорогах в качестве прототипа. В серийном исполнении Speed окажется наиболее быстрым и мощным кроссовером британского бренда.
Внешне такой автомобиль похож на другие Bentayga, но в его отделке использованы глянцевые черные элементы вместо серебристого хрома.
Новинка получит мощный двигатель W12 объемом 6 л на 635 л.с., который позволит набирать 100 км/ч за 3,9 с и разгоняться до максимальных 306 км/ч. По предварительным данным, Bentley Bentayga Speed будет стоить от $236 000.
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