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7 февраля • обновлено в 07:37
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Ждем на Укрпочте: Amazon показал электрический развозной фургон

2.6т
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Американский интернет-ритейлер Amazon показал первые образцы будущего электрического развозного фургона, созданного в кооперации с компанией Rivian.

Как стало известно OBOZREVATEL, компания Amazon намерена перевести свой транспорт на электротягу. Для создания экологически чистых развозных фургонов были привлечены специалисты калифорнийского старт-апа Rivian.

Rivian-Amazon Delivery Van

Rivian-Amazon Delivery Van

amazon.com

Совместный проект Amazon и Rivian был озвучен несколько лет назад. В настоящее время он стал обретать реальные формы. Ранее Amazon сообщал, что разместил заказ на 100 тысяч развозных эко-фургонов, которые должны начать свою работу уже в будущем году.

Rivian-Amazon Delivery Van

Rivian-Amazon Delivery Van

amazon.com

Напомним, что компания Rivian уже в этом году планирует начать производство электрического пикапа R1T, а чуть позже наладить выпуск 7-местного кроссовера R1S на "батарейках".

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"Мы намерены построить самый экологичный парк транспортных средств в мире. Кроме того, он должен быть максимально функциональным, высокотехнологичным и самым безопасным", – комментирует Росс Рейчи, один из топ-менеджеров компании Amazon.

Rivian-Amazon Delivery Van

Rivian-Amazon Delivery Van

amazon.com

Заказ Amazon крупной партии электрических развозных фургонов является частью экологической инициативы компании в рамках Парижского соглашения. Напомним, что в 2015 году в ходе Конференции по климату в Париже взамен Киотского протокола было принято новое соглашение между странами о снижении выбросов парниковых газов.

На сегодняшний день автопарк компании Amazon насчитывает более 30 тысяч развозных фургонов Mercedes-Benz Sprinter, Ram ProMaster и Ford Transit с обычными ДВС.

На сегодняшний день автопарк компании Amazon насчитывает более 30 тысяч развозных фургонов Mercedes-Benz Sprinter, Ram ProMaster и Ford Transit с обычными ДВС.

amazon.com

Компания Amazon планирует до 2040 года сократить выбросы CO2 до нуля. Чтобы добиться таких результатов, в Amazon потратили около 2 лет на исследования в области экотранспорта. В конечном итоге в качестве партнера был выбран Rivian, а инвестиции достигли в проект создания электрических фургонов $1,3 млн.

Rivian-Amazon Delivery Van

Rivian-Amazon Delivery Van

amazon.com

Rivian-Amazon Delivery Van

Rivian-Amazon Delivery Van

amazon.com

Rivian-Amazon Delivery Van

Rivian-Amazon Delivery Van

amazon.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Луцке маршрутку "Богдан" перевели на электротягу.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
США
Теги
новости авто электромобили
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Марценюк Татьяна
Марценюк Татьяна
При чем здесь Укрпочта
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