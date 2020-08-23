ЗD-номерной знак нарушает ПДД Украины: какой штраф грозит водителям

Дарья Дурова Новости 16:30, 23.08.2020 Обновлено: 16:39, 23.08.2020

Используя ЗD-номерные знаки, водители нарушают Правила дорожного движения Украины, за что предусмотрена административная ответственность.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий. Он уточнил, что номерные знаки в формате ЗD не соответствуют требованиям стандартов ДСТУ 3650:2019.

Согласно стандарту, номерные знаки изготавливаются путем штамповки из ленты из алюминия или листовой стали.

"Вместо этого способ изготовления ЗD-номерных знаков предусматривает нанесение акриловых символов на внешнюю сторону алюминиевого знака. Вывод: ЗD номерные знаки не соответствуют установленным требованиям", – написал Белошицкий.

В пункте 2.9 "в" Правил дорожного движения сказано, что водителю запрещается управлять транспортным средством с номерным знаком, который не отвечает требованиям стандартов.

Такую же норму содержит и КоАП, где предусмотрено и ответственность (ч.6 ст. 121) – штраф 170 гривен. За второе такое правонарушение в течение года предусмотрен штраф в 255 гривен или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, с оплачиваемым изъятием транспортного средства или без такового.

Facebook / Алексей Белошицкий
Скриншот
Скриншот

Как ранее писал OBOZREVATEL, индивидуальные номерные знаки не помогут избежать наказания водителям, которые нарушают скоростной режим.

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