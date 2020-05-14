Даже со встроенной пивоварней! Как выглядит ЗАЗ за 8000 евро

В Литве выставили на продажу экстравагантный ЗАЗ. За машину просят 8000 евро – довольно немало, но цена оправдана множеством "плюшек".

Этот ЗАЗ-965, более известный как горбатый Запорожец, необычен буквально во всем. Во-первых, он оснащен 1,4-литровым двигателем General Motors и автоматической коробкой передач. Во-вторых, на всех четырех колесах установлены дисковые тормоза.

Запорожец за 8000 евро autobonus.lt

Кроме того, переделан здесь и салон: сиденья обшиты стёганой кожей, а передняя панель и руль – более современные.

Запорожец за 8000 евро autobonus.lt

Но всё же самое главное в этом автомобиле это его прицеп. Он сделан из задней части аналогичного "горбатого" и выкрашен в такой же цвет, а внутри находится невероятный сюрприз – портативная пивоварня.

Запорожец за 8000 евро autobonus.lt

Таким образом, на этом ЗАЗе можно не только с наслаждением передвигаться, но и зарабатывать благодаря ему – например, делать пиво на фестивалях и других мероприятиях под открытым небом.

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