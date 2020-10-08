ЗАЗ впервые за несколько лет отчитался о производстве автомобилей

Запорожский автомобильный завод впервые обнародовал статистику производства после нескольких лет простоя. Недавно отечественное предприятие начало крупноузловую сборку автомобилей французской группы "Рено" и поделилось первыми результатами.

Как следует из документа, подготовленного Ассоциацией "Укравтопром", в сентябре ЗАЗ выпустил 248 легковых авто. Это новый кроссовер Renault Arkana и некоторые модели Lada. В каких пропорциях были собраны машины, не уточняется.

Одновременно завод "Еврокар", который собирает автомобили Skoda, выпустил 536 машин.

Таким образом, всего в сентябре украинский автопром произвел 784 легковых автомобиля. Это на 18,3% меньше, чем в прошлом году.

Что же касается коммерческой техники, в прошлом месяце в Украине было выпущено 4 грузовика/фургона (на 3 машины больше, чем в сентябре 2019-го) и 73 автобуса (падение на 21%).

Суммарно с начала года в Украине было выпущено 3140 автомобилей, что на 41% меньше прошлогоднего показателя. Доля легковых авто составила 2650 ед., грузовиков – 32 ед., а автобусов – 467 ед.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинцы стали больше покупать новых авто.