ЗАЗ возобновит массовое производство автомобилей

Запорожский автомобилестроительный завод объявляет о начале производства автомобилей Groupe Renault для украинского рынка.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Перед началом проекта ЗАЗ прошел масштабную модернизацию, чтобы полностью соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault.

"Мы гордимся тем, что реализуем этот проект, который создаст новые рабочие места и будет способствовать развитию отечественного автопрома. Локализованная сборка позволяет нам оставаться в непосредственной близости от наших клиентов и адаптировать предложение и сервис к потребностям рынка", – комментирует Николай Евдокименко, Председатель Правления ЗАЗ.

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"Украинский рынок имеет для нас высокий потенциал, благодаря своему местоположению и растущему интересу к новым автомобилям. Группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на рынке. Этот проект означает, что мы и наши партнеры уверены в том, что автомобили с отметкой "Сделано в Украине" будут такого же высокого качества, что и продукция других заводов Группы Renault", – комментирует Макс Миссана, управляющий региональный директор Groupe Renault Export.

Пока в компании не комментируют, автомобили каких брендов, входящих в обширное портфолио Groupe Renault, будут выпускаться на ЗАЗе. Ранее OBOZREVATEL уже сообщал, что в процессе переговоров с партнерами и последующим аудитом предприятия была собрана пилотная партия автомобилей Lada, которые поступили в торговую сеть в Украине. Один из таких автомобилей был замечен в ливрее украинской полиции.

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