ЗАЗ внезапно остановил производство Lada: названа причина

Глеб Иванов Новости 21:22, 25.04.2020 Обновлено: 21:25, 25.04.2020

Запорожский автомобилестроительный завод остановил сборку автомобилей Lada моделей Vesta, X-Ray, Granta и Largus.

Об этом сообщило издание "Твоя машина" со ссылкой на собственные источники. Остановка поставок связана с ограничением транспортного сообщения через границу. Как отмечает издание, площадка, на которую отгружались машинокомплекты на для украинского предприятия, сейчас опустела.

Таким образом, недавно налаженная на Запорожском автозаводе сборка моделей Vesta, X-Ray, Granta и Largus остановилась на неопределенный срок.

На ЗАЗ недавно начали собирать автомобили под брендом Lada, а в автосалонах уже появились первые тестовые модели, изготовленные украинским производителем.

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