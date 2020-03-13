Главная Новости
13 марта • обновлено в 17:58
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

ЗАЗ и Group Renault ведут переговоры о производстве авто

2.4т
Читать материал на украинском

Французская Group Renault ведет переговоры с корпорацией УкрАвто относительно организации производства на мощностях ЗАЗа.

Как стало известно OBOZREVATEL, между Group Renault и корпорацией УкрАвто, в состав которой входит ЗАЗ, продолжаются переговоры об организации серийного выпуска автомобилей. В рамках аудита сборочных процессов в Запорожье было собрана тестовая партия Lada Vesta, Xray и Largus.

Французская Group Renault ведет переговоры с корпорацией УкрАвто относительно организации производства на мощностях ЗАЗа

Французская Group Renault ведет переговоры с корпорацией УкрАвто относительно организации производства на мощностях ЗАЗа

zaz.ua

OBOZREVATEL обратился за комментариями в корпорацию УкрАВТО и вот что нам рассказали по поводу переговоров с Group Renault:

"На протяжении нескольких лет ЗАЗ находится в активном поиске партнеров и ведет переговоры с целым рядом крупных международных автомобильных концернов. Одним из них является корпорация Groupe Renault. Однако в существующей нестабильной политической и экономической ситуации в Украине достичь конкретных договоренностей пока не удалось.

Что касается возможности запуска производства легковых авто на мощностях ЗАЗа, то во многом это будет зависеть от экономической ситуации и конъюнктуры ринка.

Тестовая партия автомобилей Lada была собрана по заказу Groupe Renault в рамках процедуры аудита производственных мощностей "Запорожского автомобилестроительного завода". Он предусматривает, в том числе, тестовый выпуск, а изготовленные автомобили поступили в дилерскую сеть.

Производственные мощности ЗАЗа прошли аудит французской Group Renault

Производственные мощности ЗАЗа прошли аудит французской Group Renault

zaz.ua

Аудит производственных мощностей важный этап, но это только первый шаг в дискуссиях по поводу производственных проектов. Его позитивный результат подтверждает, что после многолетней остановки производства, мощности ЗАЗа сохранены в рабочем состоянии и могут использоваться для выпуска автомобилей.

Никаких реальных договоренностей по поводу возобновления производства на ЗАЗе пока не существует. Переговоры ведутся, но мы не можем разглашать информацию про детали, в том числе и о сторонах-участниках, – комментирует Дмитрий Скляренко, пресс-секретарь корпорации УкрАвто.

Напомним, что французская Group Renault стала владельцем контрольного пакета акций АвтоВАЗа в январе 2017 года.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Renault готовит к запуску на европейском рынке компактный электрический кроссовер.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Автоновости Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Сергей Иванов
Тема
Автоновости Украины
Место
Украина
Теги
Lada авто новости Renault ЗАЗ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
1
Смешно
6
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги