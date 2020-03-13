ЗАЗ и Group Renault ведут переговоры о производстве авто

Французская Group Renault ведет переговоры с корпорацией УкрАвто относительно организации производства на мощностях ЗАЗа.

Как стало известно OBOZREVATEL, между Group Renault и корпорацией УкрАвто, в состав которой входит ЗАЗ, продолжаются переговоры об организации серийного выпуска автомобилей. В рамках аудита сборочных процессов в Запорожье было собрана тестовая партия Lada Vesta, Xray и Largus.

Французская Group Renault ведет переговоры с корпорацией УкрАвто относительно организации производства на мощностях ЗАЗа zaz.ua

OBOZREVATEL обратился за комментариями в корпорацию УкрАВТО и вот что нам рассказали по поводу переговоров с Group Renault:

"На протяжении нескольких лет ЗАЗ находится в активном поиске партнеров и ведет переговоры с целым рядом крупных международных автомобильных концернов. Одним из них является корпорация Groupe Renault. Однако в существующей нестабильной политической и экономической ситуации в Украине достичь конкретных договоренностей пока не удалось.

Что касается возможности запуска производства легковых авто на мощностях ЗАЗа, то во многом это будет зависеть от экономической ситуации и конъюнктуры ринка.

Тестовая партия автомобилей Lada была собрана по заказу Groupe Renault в рамках процедуры аудита производственных мощностей "Запорожского автомобилестроительного завода". Он предусматривает, в том числе, тестовый выпуск, а изготовленные автомобили поступили в дилерскую сеть.

Производственные мощности ЗАЗа прошли аудит французской Group Renault zaz.ua

Аудит производственных мощностей важный этап, но это только первый шаг в дискуссиях по поводу производственных проектов. Его позитивный результат подтверждает, что после многолетней остановки производства, мощности ЗАЗа сохранены в рабочем состоянии и могут использоваться для выпуска автомобилей.

Никаких реальных договоренностей по поводу возобновления производства на ЗАЗе пока не существует. Переговоры ведутся, но мы не можем разглашать информацию про детали, в том числе и о сторонах-участниках, – комментирует Дмитрий Скляренко, пресс-секретарь корпорации УкрАвто.

Напомним, что французская Group Renault стала владельцем контрольного пакета акций АвтоВАЗа в январе 2017 года.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Renault готовит к запуску на европейском рынке компактный электрический кроссовер.

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