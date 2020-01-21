Таврия европейской сборки: как в Польше выпускали ЗАЗ-1102

Многим украинцам хорошо известен завод ЗАЗ, который находится в Запорожье. Он подарил автопрому ряд знаковых моделей, среди которых значится и знаменитый ЗАЗ-1102. Однако мало кто знает, что кроме украинского предприятия нашу Таврию производили также в Польше!

О необычной странице истории известного украинского хетчбека рассказало Facebook-сообщество "Українські автомобілі".

Таврия польской сборки Українські автомобілі, Facebook

История эта произошла в середине 1990-х годов. Согласно плану, Таврия польской сборки должна была продаваться на местном рынке, заняв промежуточную нишу между двумя бюджетниками – польским FSO Polonez и Fiat-126. И в 1995 году машину поставили на конвейер – производство было организовано в городе Лодзь, на мощностях института текстильной промышленности, который к тому моменту уже обанкротился. Сборку Таврии в Польше осуществляла местная фирма Damis под руководством предпринимателя Богдана Томашевского.

Таврия польской сборки Українські автомобілі, Facebook

На поток поставили Таврию в трёх версиях: обычный хетчбэк ЗАЗ-1102 в комплектациях Стандарт и Люкс, а также грузопассажирский вариант ЗАЗ-110240 (Tavria Van). Стоимость этих автомобилей составляла 12700, 13500, 13200 польских злотых соответственно, что в долларовом эквиваленте по состоянию на 1995 год равнялось $5300, $5630 и $5500.

Таврия польской сборки Українські автомобілі, Facebook

Таврия польской сборки Українські автомобілі, Facebook

Собираемые в соседней стране ЗАЗ-1102 несколько отличались от тех машин, что выпускались в Украине. Их производство было частично локализовано: такие Таврии имели некоторые польские комплектующие: колпаки колес, шины, аккумулятор, термостат, свечи зажигания для двигателя и радиоприемник. Кроме того, в них заливали местные жидкости, а чтобы двигатели соответствовали экологическим стандартам, вместо штатных каталитических нейтрализаторов устанавливались чешские производства Drupol.

За первые полгода в Польше было произведено 1000 Таврий. А суммарно в этой стране продали около 6000 украинских хетчбэков. В свою очередь в Запорожье было выпущено сотни тысяч таких авто, здесь машина выпускалась с 1987 по 2011 годы.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Греции в свое время вынашивали идею выпуска не только Таврии, но и Славуты.

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