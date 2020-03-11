Советский кроссовер Москвич продают по цене нового Duster

В Сети появилось объявление о продаже редкого советского авто – "кроссовера" Москвич-410. Причем это не переделка, а заводской проект. Правда, цена у машины немаленькая, да и продают её в Европе.

Москвич-410 является одним из тех автомобилей, которые доказывают, что кроссоверы на самом деле появились не в 2000-х, а еще в XX веке. И вот одна из таких машин была как раз разработана в СССР, несмотря на ограниченность советского автопрома. Причем произошло это ещё в 1950-х годах.

Москвич-410 rajveteranu.cz

Москвич-410 выпускался на Московском заводе малолитражных автомобилей (МЗМА, более известен как Москвич) с 1957 по 1961 год. Кроссовер (официально – автомобиль повышенной проходимости малого класса) базировался на классическом четырехдверном седане 402, но отличался подготовленным для бездорожья шасси.

Москвич-410 rajveteranu.cz

Москвич-410 rajveteranu.cz

Москвич-410 rajveteranu.cz

Вместо телескопических использовались рычажные амортизаторы, а, кроме того, появилась двухступенчатая раздаточная коробка. Также автомобиль получил усиленный кузов, модернизированный мост и рулевой механизм от ГАЗ-М20 Победа. Ну а поскольку новинка предназначалась для эксплуатации в сельской местности, не обошлось без установки шин с "зубчатым" рисунком протектора и увеличения клиренса до 220 мм. Наконец, самое главное – был установлен полный привод.

Москвич-410 rajveteranu.cz

Москвич-410 rajveteranu.cz

Первые версии оснащались 1,2-литровым двигателем мощностью 35 л.с., а с 1958 года – 1,4-литровым мотором на 45 сил. Трансмиссия – 4-ступенчатая механика с двухскоростной "понижайкой".

Москвич-410 rajveteranu.cz

Москвич-410 rajveteranu.cz

Москвич-410 rajveteranu.cz

Москвич-410 rajveteranu.cz

Интересно также, что МЗМА с 1958 года выпускал и полноприводный универсал, который носил обозначение 411. Кроме того, был создан трехдверный прототип – 431. По имеющейся информации,всего было выпущено 7580 экземпляров модели 410 и 1515 экземпляров модели 411.

Москвич-410 rajveteranu.cz

Москвич-410 rajveteranu.cz

Москвич-410 rajveteranu.cz

Москвич-410 rajveteranu.cz

Москвич-410 rajveteranu.cz

Москвич-410 rajveteranu.cz

До наших дней дожило немного "410-х", и сейчас один из них продают в Чехии. За синий экземпляр 1960 года просят 350 000 чешских крон, что эквивалентно 15,5 тыс. долларов. Цена объясняется тем, что автомобиль пребывает в отличном состоянии – не так давно он был отреставрирован.

Напомним, как уже сообщал OBOZREVATEL, недавно за 800 долларов продавали редкий внедорожник ВАЗ-21099.

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