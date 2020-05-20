"Свежий пригон": какие авто чаще всего завозят в Украину в 2020 году

Рынок б/у вто в Украине не стоит на месте: старые машины не только переходят из рук в руки в пределах страны – вторичка активно пополняется свежими экземплярами, которые привозят из-за границы.

Но какие же автомобили сейчас завозят активнее всего? Как показывает статистика онлайн-площадки по продаже ТС auto.ria, в первом квартале в Украину больше всего пригоняли: Volkswagen Passat и Golf, Skoda Octavia, Renault Megane, Ford Focus, Skoda Fabia, Opel Astra, Volkswagen Jetta, Opel Zafira и Nissan Rogue. Это первая десятка, лидируют в которой, как видим, авто из Европы. Исключение составили лишь Volkswagen Jetta и Nissan Rogue – эти автомобили в основном привозят из США (впрочем, среди всех выделяется больше всех "Фокус" – его активно импортируют с обоих регионов).

20 самых популярных б/у авто в Украине в 2020 году

1 Volkswagen Passat – 4701 ед.

2 Skoda Octavia – 4261

3 Volkswagen Golf – 3516

4 Renault Megane – 3223

5 Ford Focus – 2852

6 Skoda Fabia – 2198

7 Opel Astra – 1978

8 Volkswagen Jetta – 1787

9 Opel Zafira – 1724

10 Nissan Rogue – 1407

11 Renault Scenic – 1310

12 Ford Fusion – 1230

13 Dacia Logan – 1159

14 Volkswagen Touran – 1059

15 Hyundai Sonata – 892

16 Hyundai Santa Fe – 856

17 Dacia Sandero – 815

18 Mitsubishi Outlander – 801

19 Audi A4 – 788

20 Mazda 6 – 783

Какие авто чаще всего пригоняют в Украину auto,ria

Какие авто чаще всего пригоняют в Украину auto,ria

Всего же за январь-март этого года в Украине было зарегистрировано 82,8 тыс. подержанных авто. В прошлом году, для сравнения, за аналогичный период было поставлено на учёт 193 тыс. машин. На такое падение, очевидно, повлияла вспышка коронавируса и последующий за ней карантин.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Германии некоторые б/у авто можно купить и по 50 евро.