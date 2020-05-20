"Свежий пригон": какие авто чаще всего завозят в Украину в 2020 году
Рынок б/у вто в Украине не стоит на месте: старые машины не только переходят из рук в руки в пределах страны – вторичка активно пополняется свежими экземплярами, которые привозят из-за границы.
Но какие же автомобили сейчас завозят активнее всего? Как показывает статистика онлайн-площадки по продаже ТС auto.ria, в первом квартале в Украину больше всего пригоняли: Volkswagen Passat и Golf, Skoda Octavia, Renault Megane, Ford Focus, Skoda Fabia, Opel Astra, Volkswagen Jetta, Opel Zafira и Nissan Rogue. Это первая десятка, лидируют в которой, как видим, авто из Европы. Исключение составили лишь Volkswagen Jetta и Nissan Rogue – эти автомобили в основном привозят из США (впрочем, среди всех выделяется больше всех "Фокус" – его активно импортируют с обоих регионов).
20 самых популярных б/у авто в Украине в 2020 году
1 Volkswagen Passat – 4701 ед.
2 Skoda Octavia – 4261
3 Volkswagen Golf – 3516
4 Renault Megane – 3223
5 Ford Focus – 2852
6 Skoda Fabia – 2198
7 Opel Astra – 1978
8 Volkswagen Jetta – 1787
9 Opel Zafira – 1724
10 Nissan Rogue – 1407
11 Renault Scenic – 1310
12 Ford Fusion – 1230
13 Dacia Logan – 1159
14 Volkswagen Touran – 1059
15 Hyundai Sonata – 892
16 Hyundai Santa Fe – 856
17 Dacia Sandero – 815
18 Mitsubishi Outlander – 801
19 Audi A4 – 788
20 Mazda 6 – 783
Всего же за январь-март этого года в Украине было зарегистрировано 82,8 тыс. подержанных авто. В прошлом году, для сравнения, за аналогичный период было поставлено на учёт 193 тыс. машин. На такое падение, очевидно, повлияла вспышка коронавируса и последующий за ней карантин.
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