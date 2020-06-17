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Новую Audi из 80-х хотят продать почти за миллион долларов

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
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Новую Audi из 80-х хотят продать почти за миллион долларов

На британском сайте Motorsport & Classics выставили на продажу редчайший автомобиль – культовую Audi Sport quattro. Это один из всего лишь 214 экземпляров модели, которые были выпущены штутгартской маркой.

Белое купе проехало за свою жизнь всего 7000 км и находится в отличном состоянии (по-сути, это новая машина). Именно этим фактом объясняется его цена: за автомобиль хотят выручить не менее 700 000 фунтов стерлингов (почти 880 000 долларов). Сумма довольно внушительная.

Audi Sport Quattro за 700 000 фунтов

Audi Sport Quattro за 700 000 фунтов

История Audi Sport quattro началась в 1984-м году – именно тогда компания построила этот автомобиль к гоночному сезону для омологации ралли-кара группы "B" (согласно правилам омологации, компания должна была сделать не менее двух сотен дорожных версий машины). От обычного Audi quattro спорт-вариант отличался уменьшенной на 32 см колесной базой и применением в конструкции деталей, изготовленных из кевлара. Кроме того, у него был меньший тираж.

Под капотом авто установлен 2,1-литровый двигатель на 306 сил. Для сравнения, гоночные версии обладали мощностью от 450 до 500 сил.

Audi Sport Quattro за 700 000 фунтов

Audi Sport Quattro за 700 000 фунтов

К слову, Audi Sport quattro является одним из самых значимых автомобилей для истории Ауди, поскольку принес ей немалую славу в ралли. Именно благодаря ему компания заняла первое место в зачете пилотов и среди производителей в том же гоночном сезоне 1984 года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том ,что в Польше выставили на продажу BMW 7, которая простояла в автосалоне 23 года.

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