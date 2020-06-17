Новую Audi из 80-х хотят продать почти за миллион долларов

На британском сайте Motorsport & Classics выставили на продажу редчайший автомобиль – культовую Audi Sport quattro. Это один из всего лишь 214 экземпляров модели, которые были выпущены штутгартской маркой.

Белое купе проехало за свою жизнь всего 7000 км и находится в отличном состоянии (по-сути, это новая машина). Именно этим фактом объясняется его цена: за автомобиль хотят выручить не менее 700 000 фунтов стерлингов (почти 880 000 долларов). Сумма довольно внушительная.

Audi Sport Quattro за 700 000 фунтов

История Audi Sport quattro началась в 1984-м году – именно тогда компания построила этот автомобиль к гоночному сезону для омологации ралли-кара группы "B" (согласно правилам омологации, компания должна была сделать не менее двух сотен дорожных версий машины). От обычного Audi quattro спорт-вариант отличался уменьшенной на 32 см колесной базой и применением в конструкции деталей, изготовленных из кевлара. Кроме того, у него был меньший тираж.

Под капотом авто установлен 2,1-литровый двигатель на 306 сил. Для сравнения, гоночные версии обладали мощностью от 450 до 500 сил.

Audi Sport Quattro за 700 000 фунтов

К слову, Audi Sport quattro является одним из самых значимых автомобилей для истории Ауди, поскольку принес ей немалую славу в ралли. Именно благодаря ему компания заняла первое место в зачете пилотов и среди производителей в том же гоночном сезоне 1984 года.

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